Trump kutsus Iisraeli üles Gaza sõda lõpetama

Trumpi sõnul oli Hamasi 7. oktoobri rünnak, milles terrorirühmitus tappis üle 1200 inimese ja võttis pantvangi üle 250, üks kõige kurvemaid sündmusi, mida ta on iial näinud.

"Kuigi ma ütlen seda, teie peaksite sõda lõpetama. Teie peaksite panema sellele lõpu," ütles Trump intervjuus Iisraeli väljaandele Israel Hayom.

Hamasi rünnaku järel alustas Iisrael maapealse operatsiooni Gazas, mis on kestnud peaaegu pool aastat. Iisrael lubab jätkata operatsiooni Hamasi täieliku hävitamise ja pantvangide vabastamiseni. Hamasi juhitud Gaza tervishoiuministeeriumi sõnul hukkus Iisraeli sõjalise kampaania käigus üle 32 000 inimese, kuid neid andmeid pole võimalik sõltumatult kontrollida.

Iisraeli kavatsus laiendada operatsiooni Gaza lõunapoolsesse Rafah' linna, kus üle miljoni palestiinlase on leidnud varjupaika, on tekitanud erimeelsusi USA demokraatliku presidendi Joe Bideni ja Iisraeli peaministri Banjamin Netanyahu vahel.

Netanyahu teatas esmaspäeval, et ta loobub pvarasemast plaanist saata Washingtoni delegatsioon arutamaks Rafah' operatsiooni. Iisraeli peaministri meelemuutus tuli pärast seda, kui USA ei hakanud vetostama ÜRO julgeolekunõukogu resolutsiooni, mis kutsub üles viivitamatule relvarahule ja pantvangide vabastamisele.

Trumpi käest küsiti samuti, kuidas ta oleks reageerinud, kui tema pereliikmed langeksid Hamasi rünnaku ohvriks.

"Ma ütleksin, et ma reageeriksin samamoodi nagu teie. On vaja olla hull, et mitte [nii reageerida]. Ainult loll teeks niimoodi. See oli kohutav rünnak. Tunnen suurt muret, kui näen inimesi, kes ei räägi enam 7. oktoobrist, vaid räägivad Iisraeli agressiivsusest," ütles Trump ajalehele.