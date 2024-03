USA nimetas propagandaks katseid seostada Ukrainat terrorirünnakuga

Ühendriikide riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby lükkas ajakirjanikega vesteldes Kremli avaldused tagasi.

"Ukrainaga polnud sidet. See on lihtsalt järjekordne Kremli propaganda," kinnitas Kirby.

Ühtlasi vastas välisministeeriumi eestkõneleja Matthew Miller Venemaa suursaadiku Anatoli Antonovi avaldusele, et USA väidetavalt ei hoiatanud Moskvat terrorirünnaku ohu eest.

"Edastasime neile selle hoiatuse ja kogu olemasoleva informatsiooni vastavalt oma kohustusele hoiatada, kui näeme või kui kogume luureandmeid terrorirünnakute või võimalike terrorirünnakute kohta. Ühtlasi andsime 7. märtsil välja turvahoiatuse, kus teavitasime USA kodanikke, et meil on teavet Moskvas kavandatava terrorirünnaku kohta, mis võib olla suunatud suurtele kogunemistele, mille seas kontsertidele," rääkis Miller.

Venemaa režiimi juht Vladimir Putin ütles varem päeval, et eelmisel nädalal Moskva lähedal 139 inimese elu nõudnud terrorirünnaku kontserdisaalile panid toime radikaalsed islamistid.

"Me teame, et kuriteo panid toime radikaalsed islamistid, kelle ideoloogiaga on islamimaailm ise sajandeid võidelnud," ütles Putin televisioonis edastatud pöördumises.

Putin kordas samas väidet, et ründajad olevat üritanud Ukrainasse põgeneda.

"Muidugi tuleb vastata küsimusele, miks üritasid terroristid pärast kuriteo toimepanemist Ukrainasse minna? Kes neid seal ootas?" seletas Putin.

"On selge, et Kiievi režiimi toetajad ei taha olla terrori kaasosalised ja terrorismi sponsorid, kuid küsimusi on tõesti palju," rääkis diktaator.