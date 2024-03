Pere: nüüd saame vaadata, mis on linnapea kapi all, peal ja taga

Kui uus koalitsioon kokku saadakse, siis on vaja teha revisjon või audit, et saada aru, mis linnavalitsuses toimub ning käia seal ringi ja vaadata, mis vajab muutmist, ütles Tallinna linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Pärtel-Peeter Pere.

Pere sõnul algavad Tallinnas uue võimuliidu moodustamiseks nüüd konsultatsioonid ning praegu pole veel kindel ükski ametikoht, näiteks seegi, kas linnapea koht on broneeritud sotsiaaldemokraatidele. "Ma olen varem öelnud, et sotsiaaldemokraatidel on erakordne võimalus saada linnapea tool endale ja nad astusid ühe suure sammu sellele lähemale," ütles ta.

Et aru saada, mis linnavalitsuses praegu üldse toimub ning mil määral on endiselt olemas niinimetatud keskerakondlik toiduahel, kuigi sotsiaaldemokraadid on enda sõnul seda korralikult lõhkunud, on Pere sõnul vaja teha revisjon.

"Nüüd me saame avada linnapea kabinetiuksed, kapiuksed; vaadata, mis on kapi all ja peal ja taga. Sotsidel seda võimalust kindlasti ei olnud. Nüüd me saame käia linnavalitsuses igal pool ringi ja vaadata, mis vajab kohendamist, kus on keegi palgatud mingile fiktiivsele ametipostile ja kõik muu säärane. Mis puudutab kvaliteetsemat juhtimist, eks me räägime läbi, aga ma olen kindel, et meil on vaja mingit revisjoni või auditit kas või audiitorfirma abil, et saada see maa ja mere pilt ette," lausus Pere.

Reformierakonna soovide kohta märkis Pere, et soovitakse panustada ühistranspordi kvaliteetsemaks muutmisele.

"Ühistransport peab hüppeliselt kvaliteetsemaks muutuma Tallinna sees ja koostöös lähivaldadega. See tähendab, et bussid lähevad sinna, kus inimesed elavad. Selle jaoks ostame mobiilside andmeid, ja kui andmed on olemas, on täpne pilt ees," lausus ta.

Lisaks tuleb kiirendada detailplaneeringute menetlemist, et hoogustada elamuehitust, lausus Pere.

"Et inimesed, arendajad saaksid ehitada, et inimesed saaksid kortereid osta, et meil kinnisvarahinnad langeksid. Siin ei hakka nüüd maju kerkima nagu seeni pärast vihma, aga (sotsiaaldemokraadist abilinnapea) Madle Lippus on teinud üsna tänuväärselt tööd nende protsesside parandamisel ja uute inimeste palkamisel, aga meil on vaja hoogu ikkagi saada juurde," lausus Pere.

Pere kinnitas, et kõnniteede lume koristamise kohustuse majaomanikelt äravõtmisel ollakse Isamaaga üht meelt.

"Ei ole vaja inimestel koristada lumest kõnniteid, teeme kõik, mis saame, et see jama lõppeks ära. Aga me ei hakka kindlasti iga viimase kui Nõmme tänava lund koristama, see ikkagi on lõppude lõpuks käsitöö. Aga me tahame ka sellesse saada suurt kvaliteedimuutust, nii et me sõnu ei pea sööma," lausus Pere.

Uusi makse linnaeelarvesse tulude juurde saamiseks pole kavas kehtestada, ütles Pere.