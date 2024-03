Tõnis Saarts: Tallinna uue koalitsiooni kooshoidmine on tõsine väljakutse

"Kõik need erakonnad, välja arvatud sotsid, ei ole ju 20 aastat Tallinnas võimul olnud. Soov midagi nüüd kiiresti muuta, saada endale soodsaid ametikohti – see on kahtlemata tugev. Ja see võib tegelikult ka koalitsioonipartnerid ajada tülli ja tekitada teatud pingeid," ütles Tõnis Saarts.

Saartsi hinnangul võib mitmest erakonnast koosnev koalitsioon Tallinnas tekitada ka pingeid üleriigilises poliitikas. "Me oleme näinud varasemal ajal, et Toompea pinged ja tülid jõuavad all-linna ja all-linna pinged ja tülid jõuavad Toompeale. See, et Keskerakond ei ole enam Tallinnas võimul ja meil on niisugused kirjud koalitsioonid pealinnas, tegelikult destabiliseerib Eesti poliitikat ka siseriiklikult," rääkis Saarts.

Eesti Ekspressi ajakirjanik Urmas Jaagant ütles, et loodaval koalitsioonil on mitmeid teemasid, mille osas ei ole kerge kokku leppida.

"Üks suur küsimus on üleval – eestikeelse hariduse teema. Seal on sotsidel ja Isamaal teatud määral ju erinevad vaated. Kindlasti on seal ka teisi küsimusi, mille osas kokkuleppimine ei saa olema kerge. Kas meil tuleb Tallinna haigla? Mismoodi see lahendatakse?" rääkis Jaagant.

Jaaganti sõnul ei ole Keskerakonna seis hea ning neil on keeruline saada ka mingisugust positiivset poliitilist tõuget. Saartsi arvates võib erakonnast veel välja pudeneda neid inimesi, kes on seal olnud pigem linna karjäärivõimaluste pärast.

"Kõigepealt muidugi Keskerakond peaks üle saama sellest šokist, et Tallinnas võim kaotati. Sellepärast, et see on ainukene positsioon olnud, mis neid on sisepoliitiliselt oluliseks teinud. Narvas võimu omamine ei hakka seda kindlasti kompenseerima," ütles Saarts.