Tallinna koalitsiooniläbirääkimised algavad pühapäeval

Tallinna linnavolikogu 79 liikmest 41 hääletas selle nädala teisipäeval keskerakondlasest linnapea Mihhail Kõlvarti umbusaldamise poolt.

Umbusaldajad on põhjendanud oma otsust nii Keskerakonna sisemise lagunemise protsessi kui ka eelmise nädala esmaspäeval tehtud Tallinna ringkonnakohtu otsusega, mis tühistas Harju maakohtu varasema õigeksmõistva otsuse ning tunnistas Hillar Tederi, Keskerakonna endise peasekretäri Mihhail Korbi ja Keskerakonna mõjuvõimuga kauplemises süüdi.

Isamaa Tallinna piirkonna juhatus on juba sõnastanud tuumikteemad, millele erakond läbirääkimistel keskendub. Muu hulgas soovib Isamaa, et uus võimalik koalitsioon kujundaks seisukoha kolmandate riikide kodanike valimisõiguse küsimuses kohalike omavalitsuste valimistel. Teised läbirääkijad viimasega nõus ei ole ning on öelnud, et riigi tasandi teemasid nad Tallinna võimukõnelustel ei aruta.

SDE juhi Lauri Läänemetsa sõnul on sotsiaaldemokraatide soov, et koalitsioonikõnelused võimalikult kiiresti ära peetaks ja järgmisel nädalal võiks juba uus linnavõim paigas olla.

Eesti 200 esindaja koalitsioonikõnelustel Marek Reinaas ütles, et erakond ei näe munitsipaaltasandi küsimustes võimalikke erimeelsusi ning läbirääkimistele minnakse lepliku ja optimistlikuna.

Reformierakonna esindaja Pärtel-Peeter Pere on öelnud, et Tallinnas on võimuvaakum, mis vajab kiiret tegutsemist ning kiirus on tähtsam kui kõnelustel oma punaste piiride mahatõmbamine. "Me ei jää kümne küünega kinni hoidma oma lemmikasjadest, oluline on praegu hakata linna valitsema," ütles ta.

Keskerakond on olnud Tallinnas järjest võimul alates 2005. aasta novembrist ehk 18 ja pool aastat.