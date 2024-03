FSB juhi väitel on Ukraina, USA ja Ühendkuningriik Moskva terrorirünnaku taga

Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) juhi Aleksandr Bortnikovi väitel näitab esialgne info, et Moskva terrorirünnakuga on seotud Ukraina, USA ja Ühendkuningriik.

Bortnikov väitis teisipäeval, et rünnaku Crocus City Halli kontserdimaja vastu valmistasid ette äärmusislamistid, kuid Ukraina eriteenistused aitasid sellele kaasa. Ta rõhutas, et terrorirünnakute oht Venemaal püsib.

FSB juht väitis ka, et Moskva rünnaku läbi viinud isikud kavatsesid suunduda Ukrainasse ja neid oleks seal kangelastena vastu võetud.

"Ma avaldan teile väikese saladuse: neid kavatseti teisel pool tervitada kui kangelasi," ütles ta.

Bortnikovi sõnul tuleb Ukraina julgeolekuteenistus kuulutada terroriorganisatsiooniks.

FSB juht märkis, et praegu on seoses Moskva rünnakuga võetud vahi alla 11 inimest, kuid nende arv ilmselt suureneb. Venemaa kavatseb rakendada meetmeid leidmaks ja karistamaks kõiki, kes on veretööga seotud, lisas ta.

Bortnikovi sõnul ei ole veel selgunud, kes andis korralduse rünnakuks.

Ukraina presidendikantselei nõunik Mõhhailo Podoljak nimetas Vene ametnike tõenditeta süüdistusi valedeks.

"[Vene julgeolekunõukogu sekretär] Patrušev ja seejärel FSB juht Bortnikov levitavad ametlikult valesid," kirjutas Podoljak sotsiaalmeedias.

Varem teisipäeval nimetas Valge Maja Kremli propagandaks Venemaa katseid seostada ulatuslikku terrorirünnakut Moskvas Ukrainaga

"Ukrainaga polnud sidet. See on lihtsalt järjekordne Kremli propaganda," kinnitas USA riikliku julgeoleku nõunik John Kirby, kes lisas, et Washington on korduvalt hoiatanud Moskvat võimalike terrorirünnakute eest, edastades vastavad luureandmed.