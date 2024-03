Reformierakondlased esitavad Viljandi linnapea kandidaadiks Konovalovi

Linnapea ametist lahkuva Timpsoni sõnul langes valik Konovalovi kasuks, sest tal on pikaaegne linnasüsteemis töötamise kogemus ning ta on vedanud turismivaldkonnas eest uue organisatsiooni loomist.

Oma peamiste ülesannetena nimetas Konovalov linna majandamiskulude kontrolli all hoidmist ja uue üldplaneeringu kehtestamiseni jõudmist. "Sarnaselt enamiku Eesti omavalitsustega on ka Viljandi linna rahaline seis keeruline. Peame suutma nende oludega kohaneda ja samas linna jätkusuutlikult edasi arendama. Minu prioriteet on ka Viljandi ettevõtjate igakülgne toetamine nii palju, kui see omavalitsuse võimuses on," rääkis linnapeakandidaat.

33-aastasel Konovalovil on magistrigraad Tartu Ülikoolist ajakirjanduse ja kommunikatsiooni erialal ning bakalaureusekraad inglise kirjanduse erialal Leicesteri Ülikoolist Ühendukuningriigis. Enne seda õppis ta Viljandi maagümnaasiumis ja keskhariduse omandas Edinburgh'is Šotimaal. Ta on töötanud Viljandi linnavalitsuse avalike suhete spetsialistina ning olnud viimased kolm ja pool aastat Viljandi maakonna ja Kesk-Eesti turismipiirkonna juht.