Uus justiitsminister ei peata prokuratuuri teenistuslikku järelevalvet

Reformierakonna juhatus nimetas laupäeval peaminister Kaja Kallase ettepanekul justiitsministri kandidaadiks praeguse Viljandi linnapea ja Reformierakonna juhatuse liikme Madis Timpsoni. Esmaspäeval nimetas president Alar Karis Timpsoni justiitsministri ametisse.

"Minu jaoks oli esiteks see, et taolist ettepanekut iga nädal ei tule," kommenteeris Timpson peaminister Kaja Kallase ettepanekut kandideerida justiitsministriks. "Teiseks oli see, et ma olen päris pikalt olnud linnapea, seitsmes aasta saab täis. Samas on mõnikord ka ettepanekuid, millest ei ole viisakas keelduda."

Timpson ütles, et eelmise justiitsministri Kalle Laaneti algatatud prokuratuuri teenistusliku järelevalvemenetlus viiakse läbi.

"Olen rääkinud ka peaprokuröriga. Nädalavahetusel rääkisime ja leppisime kokku, et teeme selle menetluse ära. Ja siis istume laua taha ja räägime südamest südamesse," sõnas Timpson. Ta lisas, et nad on Andres Parmasega kursusevennad ning saavad isiklikult väga hästi läbi, kuid antud suhtlus on tööalane.

Järelevalve menetlus ei ole suunatud ainult ühe inimese vastu, ütles Timpson.

Timpson rääkis, et on prokuratuuri tööd jälginud meedia kaudu ning osad menetlused on tema hinnangul veninud liiga pikaks. "Seal võib olla on ka objektiivseid põhjuseid. Mul ei ole küll mingisugust hirmu või kartust, et prokuratuur meelega venitab midagi. Prokuröri töö on keeruline ja prokuratuur peab põhjendama oma otsuseid põhjalikult," ütles Timpson.

Timpson lausus, et viib end esmalt kurssi ministeeriumi haldusalaga ja kohtub inimestega. Seejärel hakkab tegelema probleemsete teemadega.

"On konkurentsiõiguse direktiiv, millega on palju probleeme, erinevaid arvamusi. Vilepuhujate teema. Seesama kriminaalmenetluse seadustiku kiirendamine, mis arvatavasti valitsuse tööplaanis vähekene nihkub edasi seoses prokuratuuri järelevalvega. Need on kolm suuremat," sõnas Timpson.

Ta ütles, et on ka varem tähelepanu juhtinud probleemile seoses kohtute haldamisega.

"Olen ise öelnud ka enne meedias, et kohtute haldamine – kuidagi saaks menetluse kiiremaks teha. Inimeste huvi on ju see, et Eesti õigussüsteem oleks selge, läbipaistev, normid oleksid täpsed ja nii edasi," sõnas Timpson. Ta lisas, et selge õigussüsteem pakub lisaks Eesti inimestele, ka investoritele huvi.

Timpson lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli ning tal on magistrikraad õigusteaduses. Ta on töötanud nii eraettevõtluses kui ka avalikus sektoris. Sealhulgas aidanud justiitsministri nõunikuna koostada 2012. aastal vastu võetud avaliku teenistuse seadust ja riigihalduse ministri meeskonnas ette valmistada haldusreformi. 2017. ja 2021. aasta kohalikel valimistel on ta valitud Viljandi linnapeaks.