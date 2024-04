Viljandi volikogu valis Konovalovi linnapeaks

Konovalovi poolt andsid oma hääle kohal olnud 20 volikogu liikmest 18, kaks jäid erapooletuks.

Linnavolinik Helir-Valdor Seeder seadis vastaskandidaatideks volikogu esimehe Helmen Küti ja abilinnapea Kalvi Märtini, kes aga taandasid oma kandidatuuri.

Konovalov valiti linnapeaks seoses eelmise linnapea Madis Timpsoni saamisega justiitsministriks.

Konovalov töötas varem Viljandimaa turismiarendusjuhina. Varem parteitu Konovalov astus vahetult enne linnapeaks kinnitamist Reformierakonda.

Konovalovi sõnul on ta varasema tööelu käigus saanud hea pildi linnasüsteemist. "Minu tööelu algas Viljandi raekojast pea 10 aastat tagasi, kui alustasin siin tööd avalike suhete spetsialistina. Tegin seda tööd kuus ja pool aastat. Ma arvan, et tänasesse rolli sisseelamiseks ei saa olla paremat ettevalmistust, sest see töö näitas mulle ära kõik, millega Viljandi linn tegeleb. Sain kokku puutuda kõigi ametnikega kõigis valdkondades, kõigi allasutustega ehk mul on pilt ees, milline see linnasüsteem välja näeb," selgitas ta.

"Eks nüüd ootab ees järjekordne kaalukas samm. Ma ei oska öelda, kas minu 33 eluaastat ja senine haridus- ja töötee on mind selleks piisavalt ettevalmistanud, eks seda näitab aeg, aga ega ma seda tööd üksi tee. Mul on hea meeskond, kellega olen saanud liituda, väga toetavad inimesed ametkonnast, koalitsioonipartnerite seast ja oma erakonnast. Arvan, et ühiselt saame linnajuhtimisega väga hästi hakkama," lisas Konovalov.

Eelmist linnapead Madis Timpsonit pidas linnavolikogu meeles Viljandi teenetemärgiga.