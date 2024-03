Reformierakond valis justiitsministri kandidaadiks Madis Timpsoni

"Justiitsvaldkonnale on oluline, et justiitsminister oleks juriidilise hariduse või õigusalase taustaga. Madis Timpson seda on ning lisaks omab ta ka juhtimiskogemust, mis ministriametis tuleb kindlasti kasuks. Ta on töötanud 7 aastat justiitsministeeriumis ning pikalt juhtinud Viljandi linna. Oma hariduse ja kogemusega on Madis tugev justiitsministri kandidaat," ütles Kallas.

"Mul on suur au, et peaminister Kaja Kallas sellise ettepaneku mulle tegi. Tänan teda ning Reformierakonna juhatust selle usalduse eest. Ministriamet on suur väljakutse, kuid olen valmis selle vastu võtma. Mõistan, et sisseelamise aeg uude ametisse saab olema lühike ning justiitsvaldkonnas on piisavalt väljakutseid, mida peab lahendama," sõnas Timpson.

Timpson lõpetas 2001. aastal Tartu Ülikooli ning tal on magistrikraad õigusteaduses. Ta on töötanud nii eraettevõtluses kui ka avalikus sektoris. Sealhulgas aidanud justiitsministri nõunikuna koostada 2012. aastal vastu võetud avaliku teenistuse seadust ja riigihalduse ministri meeskonnas ette valmistada haldusreformi. 2017. ja 2021. aasta kohalikel valimistel on ta valitud Viljandi linnapeaks.

Senine justiitsminister Kalle Laanet täidab enda tööülesandeid edasi seni, kuni vabariigi president on peaministri ettepanekul uue justiitsministri ametisse nimetanud.

Laanet teatas 16. märtsil ametist tagasiastumisest. Laaneti otsus tuli peale seda, kui Eesti Ekspress kirjutas, et Laanet üüris riigi raha eest korterit kasupojalt. Kaks päeva hiljem algatas keskkriminaalpolitsei Laaneti suhtes väärteomenetluse.

Kallas kohtub esmaspäeval president Alar Karisega, kellele esitab ettepaneku vabastada ametist Laanet ning esitleb uut justiitsministri kandidaati Timpsonit.