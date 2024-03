Galerii: president nimetas Timpsoni ministriametisse

Riigikogu ees annab Timpson ametivande järgmisel nädalal, misjärel saab ta tööle asuda.

Reformierakonna juhatus nimetas laupäeval peaminister Kallase ettepanekul justiitsministri kandidaadiks praeguse Viljandi linnapea ja Reformierakonna juhatuse liikme Timpsoni.

Riigipea nimetas positiivseks, et Timpsonil on justiitsministrina nii kohaliku omavalitsuse kui ka keskvõimu kogemus, töötamisest nõunikuna rahandus-, sise- ja justiitsministeeriumis.

"Madis Timpson on sümpaatselt öelnud, et teda häirib, kui edasipüüdlikke inimesi karistatakse ja "tark riik" teab, mis on igale inimesele hea. Mind häirib see samuti. Ja mulle, nagu ka Madis Timpsonile meeldib selline riik, kus otsuseid teevad oma ala tundvad inimesed, mitte need, kes karjuvad kõige kõvemini. Seega võiks meie koostöö olla päris hea," sõnas president Karis.

Pärast dokumentide allkirjastamist soovis president edu peaministrile ja uuele ministrile ning avaldas lootust, et Laaneti ametist lahkumisega õhku jäänud teemad leiavad lahenduse, viidates küsimusele prokuratuuri sõltumatuse piiridest, mille üle pole Karise hinnangul Eestis seni küllalt põhjalikult arutletud.

Seejärel vaatas Karis Kaja Kallase poole ja küsis: "Järgmine paber tuleb millal? Ei ole näha veel?" Peaminister laiutas seepeale üllatusest käsi ja avaldas lootust, et mitte nii pea.