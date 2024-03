Reinsalu loetles teemad, mida Isamaa tahab Tallinna koalitsioonileppes näha

Urmas Reinsalu sõnul on võimalik, et sotsid ei toeta Vene kodanikelt KOV valimiste hääleõiguse äravõtmist, sest soovivad ise neid hääli püüdma hakata. "Võimalik, et see on motivaator sotsiaaldemokraatidel, miks nad ei ole nõusolekut andnud," lausus ta.

Reinsalu ütles, et Isamaa näeb muudatust Tallinnas suure võimalusena. "Ma arvan, et seda võimaluste akent tuleb kasutada ära ikkagi selleks, et tekib tugev raskuspunkt muutusteks, mis on väärtuselise baasiga. Just nimelt eestimeelsuse ja eestikeelsuse taastulemine ja taaskehtestamine," rääkis ta.

Kolmandate riikide kodanike KOV valimisõiguse otsus on Reinsalu sõnul jäänud riigi tasemele toppama. "Sõlmküsimus on kolmandate riikide kodanike valimisõiguse probleem. See on jäänud riigi tasemel toppama. Arusaam meie poolt on panna see ka ühe väärtusküsimusena Tallinna aruteludel lauale, see on olemuslikult seotud Tallinnaga, seda ei ole võimalik kuidagi isoleerida," sõnas ta.

"See on väga kaalukas väärtusküsimus meie jaoks. Tallinna piirkond arutab homme neid positsioone. Eks me siis oma positsiooni seal kirjeldame täpsemalt. Aga riigi taseme sidumine või mittesidumine Tallinnas, see on positiivne võimaluste aken, mis meil täna Tallinnas on," lausus Reinsalu.

Isamaa on veendunud, et koalitsiooni kuuluvad erakonnad ajavad riigi tasemel kehva poliitikat. "Järelikult meil peab olema selles arutelus ka selgus ja veendumus, et sarnast poliitikat ei tehtaks Tallinnas," ütles Reinsalu.

"Koalitsioonis peaks langetama konsensusega otsuseid. Et inimeste koormised ja maksud ka kohalike maksude näol, et neid ei tõstetaks. Maamaksutõus on juba Tallinnas ette nähtud, et tegelikkuses, et see tõus jääks ära. Needsamad koalitsiooniparteid plaanivad ju kohalike omavalitsuste tulubaasi muudatust. See on paratamatult riigipoliitikaga seotud ja meid huvitab kindlasti teada saada, milline on siis see agenda, mille alusel ka Tallinna tulubaasi võidakse põhimõtteliselt korrigeerida," rääkis Reinsalu.

Reinsalu sõnul tuleb leida ühine platvorm riiklike probleemide ja linna arenguga seotud küsimustes. "Mis puudutab nüüd riigi poliitilist agendat, siis muidugi oleks tore, kui Tallinna inimestel automaksu ei tuleks. Kui Tallinna inimestele jääksid ära täiendavad maksutõusud, mida valitsus plaanib."

Jüri Ratas oleks Reinsalu hinnangul hea Tallinna linnapea, kuid Ratas keskendub Euroopa Parlamendi valimistele.

Isamaa ei ole otsustanud, kas Ratas on üks kandidaatidest riigikogu juhatuse valimistel. "Isamaa ei ole mingeid niisuguseid lõppotsuseid teinud. Jüri Ratas on kindlasti teinud opositsiooni esindajana juhatuses mõistlikku tööd," lausus Reinsalu.

Reinsalu nõustus, et on võimalus, et Keskerakonna marginaliseerudes võivad ilmuda poliitväljale Kremli-meelsemad erakonnad. "See tõenäosus on olemas. Iseenesest partei vaatamata kogu juriidilisele poleemikale, mis tema ümber rullub, on iseseisva ühikuna ju eksisteeriv. Ja küsimus on selles, millist agendat hakkab Keskerakond ise evima, eks seda näitab siis aeg."

Tallinna linnas peab lähtekoht olema, et inimeste toimetulek ei halvene ja need teenused, mis täna on olemas, olgu nad tasuta või mingisuguse hinnaga, et neid ära ei kaotataks, rääkis Reinsalu.

"Meie seisukoht on, et selline autojuhtide survestamine nii-öelda rohepöörde retoorikaga. Ma arvan, et see hoopis tekitab liiklussegadust juurde ja tekitab üldist stressi juurde. Kindlasti arvame, et niisugust poliitikat tuleks üleminekuga ametis oleval linnavalitsusel korrigeerida," sõnas ta.

Reinsalu ütles, et pärast linnavalitsuse umbusaldamist pole endised keskerakondlased avaldanud soovi Isamaaga liituda. "Aus vastus on, et ei ole. Aga nad võivad koputada, kui nad tahavad."

Urmas Espenbergiga Isamaa koostööd ei välista. "Ta on olnud Isamaa liige. See hääletamine oli tema poolt väga meelekindel samm. See kindlasti väärib tunnustust. Ja kui ta avalduse esitab, ma arvan, et küllap meie hoiak on kindlasti avatud," ütles Reinsalu.

EKRE otsus mitte umbusaldushääletusega liituda, oli Reinsalu sõnul "poliitiliselt konjunkturistlik manööver" ja talle jäi selle loogika arusaamatuks.

Reinsalule ei tee muret, et Isamaaga on liitunud mitmed endised keskerakondalased ning erakonna kohta öeldakse, et see "keskerakonnastub". "Ei tee. On ka teiste erakondade taustaga inimesi tulnud, kasvõi Argo Luude, endine EKRE liige või Urve Palo sotsiaaldemokraatidest. Neid inimesi on tulnud, et Isamaaga on väga palju inimesi liitunud ja lõviosa on ikkagi ilma igasuguse varasema poliitilise taustata."

Reinsalul ei ole kavatsust tegeleda sellega, et liita Parempoolsed Isamaaga. Ta lisas, et mitmed Parempoolsed on taasühinenud Isamaaga.

Uute erakonnaliikmete seadmine europarlamendi valimisnimekirjas peegeldab Isamaa juhi sõnul seda, et erakond on avatud ka uutele tulijatele.

Isamaa põhiline sõnum Euroopa Parlamendi valimistel on, et Euroopa peab tegema rohkem julgeoleku heaks. "Samamoodi peab Euroopa olema võimeline oma julgeolekut laiemas plaanis kindlustama. Euroopa majanduse konkurentsivõime, tööstuse areng, energeetika, et seda tuleb toetada ja tuleb kahtlemata seista jäigalt vastu niisugusele liigselt kägistavale bürokraatiale. Niisugune plaanimajanduslik tee rohepöörde elluviimiseks ei ole ka majanduskeskkonna mõttes jätkusuutlik," ütles Reinsalu.

CO2 kvoodisüsteemi tuleks Reinsalu sõnul reformida. "See oli isegi eelmises valitsuses minu ettepanek, mis valitsuse positsiooniks muutus. Et oleks selgelt ja mõistlikult määratud see kvoodi hind teatud tasemel, mis annaks ettevõtlusele prognoositavuse."

"Eestis näen, et seda kliimaseadust on asutud tegema nii-öelda ülevalt alla jõustaval meetodil. Ma kuulen õudselt palju tagasisidet kriitiliste ettevõtjate poolt. Minu sõnum on olnud ka siin meie lugupeetud kliimaministrile, et pane sellele asjale moratoorium," ütles Reinsalu.

Reinsalu ütles, et ei kandideeri europarlamendi valimistel peibutuspardina ning tema sõnul on võimalik ka Euroopast erakonda juhtida.

Solman: koalitsioonikokkulepe peab sisaldama agressorriigi kodanikelt hääleõiguse äravõtmist

Isamaa aseesimees Riina Solman ütles ERR-ile, et Isamaa seab Tallinnas koalitsiooni sündimise tingimuseks Venemaa kodanikelt kohalike omavalitsuste valimistel hääleõiguse äravõtmise.

"Isamaa jaoks on baasküsimus, mis puudutab Eesti julgeolekut ja ka Tallinna elutegevuse korraldamise ühte kõige olulisemat küsimust. See koalitsioonikokkulepe peab sisaldama agressorriigi kodanikelt hääleõiguse äravõtmist," ütles Solman.

"Kui Reformierakond on oma partneritega Toompeal, kelleks on siis Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid, ehk nendesamade partneritega, kellega meie peaksime linnas läbirääkimistesse astuma, selle muudatusega nõus, siis ma usun, me saame kiiresti edasi," lausus Solman.