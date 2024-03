Itaalia keskpanga juht hoiatas intressimäärade kõrgel hoidmise eest

Eelmise aasta novembris ametisse astunud Cipollone ütles, et keskpank peab olema valmis kiiresti lõdvendama rahapoliitikat ehk langetama intressimäärasid, kui palgakasv euroalal jätkub aeglustumist kooskõlas seniste prognoosidega.

Cipollone hoiatas, et kui palgakasv aeglustub liiga kiiresti, jäävad töötajad püsivalt madalama ostuvõimega, mis avaldab survet tööhõive ja tootlikkuse kasvu vähenemiseks.

"Liigne keskendumine lühiajalistele palgaarengutele ei pruugi võtta arvesse palkade taastumist, mis võib leida aset ja peab leidma aset, et euroala [majanduse] hetkel habras taastumine leiaks kindlama jalgealuse," ütles Itaalia keskpanga juht.

Paljud Cipollone kolleegid ECB Nõukogus soovivad aga näha enne intressimäärade langetust uusi andmeid, mis kinnitaksid palgatõusu aeglustumist aasta esimeses kvartalis. Kui Cipollone sõnavõtt vihjab, et ta toetaks intressimäärade langetust juba 11. aprillil toimuval ECB Nõukogu istungil, siis palgatõusu uued andmed selguvad ainult vahetult enne 6. juunil toimuvat istungit.

Itaalia majandusteadlane on nõus, et palgakasv peaks aeglustuma võrreldes rohkem kui viieprotsendilise tõusuga eelmisel aastal, kuid ta hoiatas, et esineb oht, et inflatsioon jääb palgatõusust kõrgemaks, mistõttu majapidamiste ostujõud ei taastugi kriisieelsele tasemele, mis kahjustab omakorda majanduskasvu.

"Rohkemate andmete ootamine enne rahapoliitika normaliseerimist annab meile rohkem kindlustust inflatsiooni tõusu eest. Kuid me peame jääma proportsionaalseteks, võttes arvesse 18 kuud järjest stagneerunud majandust, majandusväljavaadetega seotud riske ning piiravaid laenutingimusi," ütles Cipollone.

Itaalia keskpanga juht viitas asjaolule, et mida madalamale langeb euroala inflatsioon, seda piiravam on praeguste nominaalsete intressimäärade mõju.

"Kui me hoiame neid kõrgel liiga kaua, see võib seada ohtu majanduse taastumise ning lükata edasi tootlikkuse kasvu tsüklilise taastumise. See oleks majanduslikult kulukas ning tekitaks riski, et inflatsioon ei jõua meie eesmärgile," ütles Cipollone, viidates ECB ametlikule eesmärgile hoida inflatsioon kahe protsendi tasemel.

Cipollone lisas, et kui inflatsioon aeglustub ennustatust kiiremini, võiks ka intressimäärasid plaanitust kiiremini langetada.