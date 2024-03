Toom usub Kõlvartile eurovalimistel suurimat häältesaaki

Toom rääkis "Terevisioonis", et inimesed, kes arvavad, et pärast Keskerakonna Tallinnas võimult tõrjumist erakond kaotab europarlamendi valimised, ei saa aru, kes Keskerakonna valija on. Toom usub, et kõige suurem häältesaak terendab Mihhail Kõlvartile.

"Kuna praegu on olukord Tallinnas väga värske ja kui valimiste ajaks midagi ei muutu ja koalitsioon tõesti püsib koos, mida mina küll isiklikult ei usu, siis arvan, et Mihhail on väga korraliku häältesaagiga nendel valimistel," ütles Toom, kes on veendunud, et kujunenud olukord mobiliseerib Kõlvarti ja Keskerakonna valijaid.

Rääkides enda positsioonidest valimiste eel viitas Toom Elon Muski sõnadele, et hea toode müüb ennast ise.

Toom: Keskerakonna võimult tõukamine on suurem pauk Tallinnale kui erakonnale

Vaadates uue koalitsiooni moodustajate signaale uudistest, siis Toomi hinnangul hakkab nalja saama. Peamised küsimused on, kuidas need erakonnad koos püsivad ja mis neid ühendab. "Seni ühendas ühtne vaenlane, kes nüüd on eemale tõugatud. Ma ei ole üldse optimistlik, et nad suudavad selle ära teha," sõnas Toom.

"Ja kui juhtubki, et uus koalitsioon saab kokku, siis neil ei saa kerge olema, sest nii pädevat ja ühtset opositsiooni Tallinna linn pole näinud."

Ka pealkirjad Keskerakonna hukust ajavad Toomi tema enda sõnul naerma. Ta tõi välja, et Keskerakond on jätkuvalt suurim erakond ja rahastamine käib nagu aasta eest, erakonna esimehe populaarsus peaministrikandidaadina on sama suur kui ametis oleval peaministril. "Olukord on halb, aga kahtlemata pole see katastroof."

Rääkides Keskerakonna jõudmisest pragusesse olukorda möönis Toom, et vigu on tehtud. Aga kui ka Kõlvart tegi midagi valesti, ei suuda Toom seda talle ette heita. "Ta on liiga korralik inimene, ta ei pea läbirääkimisi kellegi selja taga. Kui koalitsioon on olemas, siis ta usub, et see on olemas. Mihhail siiralt üritas uut kultuuri kuidagi juurutada, aga väga ei õnnestunud," kirjeldas Toom.

Toom usub, et Keskerakonnaga saab kõik korda, aga selleks peab tegema tööd.