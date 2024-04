Keskerakonna esinumber eurovalimistel on Kõlvart, ankrunaine Toom

Türil toimunud Eesti Keskerakonna volikogu istungil kinnitati, et Euroopa Parlamendi valimistel on erakonna esinumber Mihhail Kõlvart ja kampaaniale minnakse vastu hüüdlausega "Selg sirgu, Eesti!".

Keskerakonnast kandideerivad europarlamendi valimistel Mihhail Kõlvart esinumbrina, Andrei Korobeinik, Erki Savisaar, Anneli Ott, Janek Mäggi, Monika Haukanõmm, Aivar Riisalu ja ankrunaisena Jana Toom. Samuti kandideerib Lauri Laats, kes ei viibinud volikogul.

Volikogu istungil tutvustati ka Euroopa Parlamendi valimisplatvormi, mille põhisõnumiks on selgelt Eesti inimeste huvide ja tugeva Euroopa Liidu eest seismine.

"Eestil tuleb Euroopas selg sirgu lüüa ning julgemalt oma huvide eest seista. Kümne aasta pikkuse kogemuse põhjal saan kinnitada, et Eestil on võimalus end Brüsselis kuuldavaks teha, kuid selleks tuleb tõsiselt vaeva näha. Paraku kogeme järjest enam seda, et Eesti nõustub Brüsselist tulevate algatustega liiga kergekäeliselt," selgitas Euroopa Parlamendi saadik Jana Toom.