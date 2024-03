Keskerakondlastest Tallinna linnaosavanemad jätkavad keskfraktsioonis

Kui koalitsioonikõnelused lõppevad ja volikogu praeguse linnavalitsuse tagasi kutsub, lõppevad ka Tallinna linnaosavanemate volitused, kinnitas Tallinna personalidirektor Vilve Raik.

"Kõiki ametiasutuste juhte vabastab linnavalitsus oma korraldusega ja nii ka linnaosavanemad," rääkis Raik. See tähendab, et praegused linnaosavanemad saavad ametis jätkata kuni uue linnavalitsuse esimese istungini.

Tallinna kaheksast linnaosavanemast seitse on keskerakondlased ning neist viis said 2021. aasta valimistel mandaadi linnavolikokku.

Kristiine linnaosa vanema Jaanus Riibe sõnul näevad senised opositsiooniparteid vaeva, et inimesi Keskerakonna ridadest lahkuma meelitada.

"See töö ja surve teiste erakondade poolt on päris tugev, pakutakse erinevaid variante," rääkis Riibe. "Aga ma olen päris kindel, et need 33 häält, kes täna Keskerakonna fraktsioonis on, need on tugevalt Keskerakonna taga ja me suudame oma rida hoida."

Riibe kinnitas, et kavatseb ka ise pärast volituste lõppu keskfraktsiooni naasta. Sama meelt on Haabersti linnaosa vanem Oleg Siljanov.

"Mina jään truuks oma erakonnale. Mul ühtegi plaani ei ole erakonda vahetada," ütles Siljanov. "Ma arvan, juhul kui kõik läheb halvasti ja erakond laguneb, alles siis ma hakkan mõtlema. Aga nii kaua, kui meil on toimiv erakond, kui meil on plaanid tehtud, kui meil on eesmärgid olemas, nii kaua mina kindlasti jätkan Keskerakonnas."

Riisalu lubab hakata ehitama tugevat keskklassi erakonda

Keskfraktsiooni liige saab ka Mustamäe linnaosa vanemast Aivar Riisalust.

"Mina kavatsen hakata ehitama korralikku keskparteid, sest Eesti ühiskond on väike ja siinse keskklassi mõiste ja nende esindamise platvorm on üli-ülioluline," rääkis Riisalu. "Selliseks korralikuks keskklassi parteiks on siin koht olemas ja Keskerakond peab selleks uuesti saama."

Erakonna praegusele juhile Mihhail Kõlvartile Riisalul etteheiteid pole. Ta mainis vaid, et keegi ei osanud aimata, millise turbulentsi sügisene parteijuhi vahetus kaasa toob.

Riisalu lisas, et säravaid poliitikuid, kes võiks Kõlvarti koha üle võtta, erakonnal praegu ülearu palju ei ole.

"Noh, ennast võiksin välja pakkuda erakonna esimeheks. Kindlasti on meil Kadri Simson, kes on Euroopas ja tuleb tagasi," loetles Riisalu. "Ma arvan, et Keskerakond peaks täna keskendumagi sellele, et siia liituksid inimesed, kes tahavad poliitikas kaasa lüüa ka tulevikus. Ja selle eelduseks on, et me need lõputud minevikutaagad jätame selja taha."

Pihlap: parteivahetajad peaks mandaadist loobuma

Kesklinna vanem Monika Haukanõmm kinnitas samuti, et plaanib volikokku keskfraktsiooni naasta.

"Mind on valitud keskfraktsiooni liikmena ja Keskerakonna liikmena volikokku. Kindlasti on need küsimused, mis on mulle väga südamelähedased, endiselt kõik sotsiaalvaldkonna, ligipääsetavuse, linnaruumi küsimused. Tööd seal kindlasti jätkub," sõnas Haukanõmm.

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Manuela Pihlap rääkis sarnaselt Jaanus Riibega, et teised erakonnad näevad praegu palju vaeva, et Keskerakonna liikmeid üle meelitada. Ta märkis, et pärast seda, kui Monika Helme Urmas Espenbergi välja vahetab, võivad koalitsioonikõnelusi pidavad parteid taas ainult 40 häälele loota. Nendeski ei saa nad Pihlapi hinnangul kindlad olla.

Pihlap kinnitas, et liitub volikokku naastes keskfraktsiooniga ning peab paadivahetust mõeldamatuks.

"Mina olen oma hääled saanud kandideerides Keskerakonna nimekirjas. Need on ka Keskerakonnale antud hääled," sõnas Pihlap. "Mitte minu puhul, vaid üldse, kui parteid vahetada, siis tuleb oma mandaadist loobuda. See on minu veendumus."