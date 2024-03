Kallas: Tallinna võimuliidu loomiseks pole vaja ultimaatumit valitsusele

"Tallinna koalitsiooniläbirääkimisi kasutatakse millegi muu kokkuleppimiseks või väljapressimiseks," sõnas peaminister Kaja Kallas (Reformierakond). "Mul on tõesti üleskutse, eelkõige siis Isamaa juhile [Urmas Reinsalule], et meil on Tallinnas üks suur väljakutse enne järgmisi kohalike omavalitsuste valimisi ja see on eestikeelsele haridusele üleminek. Soov on läbirääkimistega kiiresti edasi minna," rääkis Kallas.

"See pole pooside võtmise küsimus või populismi küsimus, eestikeelsele haridusele üleminek on julgeolekuküsimus. Ma tõesti palun, et paneme selle linnavalitsuse kokku. Tahan rõhutada, et Tallinna linnavolikogu pole koht, kus muudetakse põhiseadust ja linnavalitsuse kokkupanekuks pole vaja esitada valitsusele ultimaatumeid," sõnas Kallas.

Kallas ütles ka, et pole vaja populistlikke punkte koguda, vaid tegutseda. "See on poliitiline mäng, mille eesmärk on ennast suuremaks mängida. Sõnad on olnud Reinsalu tugevus, nüüd on aga aeg tegudeks. Kui te ei mäleta, mis on kohaliku omavalitsuse pädevus, siis võtke ette põhiseadus," sõnas Kallas.

Kallas avaldas lootust, et Isamaa ei mängi Tallinna koalitsioonikõnelustel topeltmängu. "Kui ma vaatasin seda Isamaa käitumist, siis mul tuli täitsa déjà vu 2019. aastaga, kui oli soov, et tegutseme kiiresti, aga hakati veiderdama. Tekkis küsimus, kas seal on mingi teine mäng, ja oligi. Ma loodan, et seal pole seekord teist mängu. Ega keegi ju ei maga ka. Me kuuleme, et Keskerakond peab läbirääkimisi, et saada uuesti linnavalitsus kokku EKRE-ga," ütles Kallas.

Siseminister Lauri Läänemets (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ütles, et Isamaa ei ole maksuteemadest ja hääleõiguse äravõtmisest läbirääkimistelaua taga rääkinud. "Sellel teemal tehakse pressiteateid. Läbirääkimisel räägiti Tallinna teemasid. Isamaa kasutab Tallinna võimukõnelusi ära europarlamendi valimiste reklaamiks, aga see pole aus Tallinna seisukohalt. Ei ole nii, et meil on aega lõputult. Poolteist aastat on (uute KOV valimisteni aega) seega räägime seitsme kuu programmist. Ohtlikku mängu mängivad need Isamaa tüübid," rääkis Läänemets.

Läänemets lisas, et kui arvatakse, et nelja osapoolega koalitsiooni on lihtsam teha kui kahega, siis see nii pole, aga see linnavõim, kus on rohkem arvamusi esindatud, pole teovõimetum, sest see esindab suurema hulga inimeste arvamusi.

Haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) sõnas, et valija ootus pole see, et Tallinna linna koalitsiooni moodustamisel mängitakse poliitilisi mänge. "Üleskutse Isamaale on, et nad saaksid aru oma vastutusest. Ja mis see endgame (eesmärk eesti keeles) neil on - et me ei tee seda koalitsiooni?" ütles Kallas.

Erakonna Isamaa esimees Urmas Reinsalu loetles kolmapäeval saates "Otse uudistemajast" teemad, mida erakond soovib Tallinna koalitsioonileppes näha. Nende teemade hulka kuulusid nii kolmandate riikide kodanikelt KOV valimistel hääleõiguse äravõtmine kui ka automaksuga seonduvad teemad.