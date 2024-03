Isamaa valis esindajad Tallinna koalitsiooniläbirääkimistele

Kase ütles ERR-ile, et pole veel täpselt teada, millal koalitsioonikõnelused algavad. "Arvatavasti toimub midagi algava nädala alguses, aga midagi kindlat veel paika pandud pole," sõnas Kase.

Ühtlasi sõnastas Tallinna piirkonna juhatus tuumikteemad, millele Isamaa läbirääkimistel keskendub. Esimeseks nendest on Isamaa sõnul "eestimeelsuse ja eestikeelsuse taaskehtestamine" pealinnas. "Linna venekeelsed infokanalid tuleb sulgeda. Lõpetada tuleb venekeelsed pressikonverentsid ning venekeelsed meediakanalid ja sisuturundus. Lisaks tuleb järgida linna ametiasutustes keelenõudeid ning tagada eestikeelsete teenuste kättesaadavus. Ühtlasi peab vähenema Vene mõjuväli Tallinnas, sealhulgas tuleb ümber kujundada Nõukogude sümbolväärtusega objektid," lausus Solman.

Solman märkis, et uus võimalik koalitsioon peab kujundama seisukoha kolmandate riikide kodanike valimisõiguse küsimuses KOV valimistel. "See väärtusküsimus vajab lahendust, sest mõjutab poliitilisi otsuseid Eesti pealinnas," sõnas Solman.

Samuti on Isamaale oluline eestikeelsele õppele ülemineku edukas elluviimine.

Samuti ütles Solman, et Tallinnas tuleb lõpetada korruptsioon, maksumaksja raha raiskamine ja onupojapoliitika. "Selle eelduseks on juhtimis- ja eelarverevisjon. Fiktiivsed ja parteilised ametikohad tuleb kaotada. Keskerakonna toiduahel tuleb ära lõpetada. Linna omanikupoliitika, sealhulgas rendilepingud tuleb üle vaadata ning linnale ebavajalikud asutused ja vara tuleb erastada," sõnas Solman.

Solman ütles, et kohalikud maksud ei tohi tõusta. "Valitsus plaanib tõsta maamaksu, kaotada kodualuse maamaksu vabastuse ning kehtestada täiendavad kohalikud maksud. Tallinna koalitsioon peab tagama, et maksud tallinlastele ei tõuseks ning inimeste toimetulek ei halveneks. Olemasolevaid toetusi ja soodustusi ei tohi linlastelt ära võtta," sõnas Solman.

"Koduomanike teoorjus tuleb lõpetada. Aastaid valitseb Tallinnas ebaõiglane olukord, kus koduomanikud on sunnitud teoorjuse korras hooldama linnale kuuluvaid teid ja tänavaid. Tallinnal on olemas vahendid ja ressurss, et koduomanikud sellest kohustusest vabastada," märkis Solman.

"Ühistranspordivõrgu kaasajastamine ja autojuhtide tagakiusamise lõpetamine. Liinivõrgu planeerimisel peab tegema koostööd Tallinna lähivaldadega ning vaatama linnaruumi tervikuna. Arvestada tuleb ühistranspordi kasutajate, autojuhtide ja jalakäijate huvidega, et luua peresõbralik linnaruum. Autojuhtide asjatu tagakiusamine peab lõppema. Piirangud peavad lähtuma tervest mõistusest ja kõigi liiklejate huvidest," lausus Solman.

Isamaa leiab, et Tallinn peab olema Eesti majanduse vedur. "Eesti on kolmandat aastat majanduslanguses. Selleks, et ettevõtlust ja majandust elavdada, tuleb lihtsustada planeerimisprotsesse ning kõrvaldada tõkked, mis takistavad ettevõtluse ja majanduse arengut. Linn peab aktiivselt soodustama uusi investeeringuid," sõnas Solman.

Selgunud on ka teiste erakondade delegatsioonid Tallinna koalitsioonikõnelustel. Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast osalevad läbirääkimistel praegune abilinnapea Madle Lippus ja Jevgeni Ossinovski. Reformierakond saadab kõnelustele Pärtel-Peeter Pere, Martin Kuke ja Sander Andla. Eesti 200 poolt osalevad Tallinna koalitsioonikõnelustel Marek Reinaas, Aleksei Jašin ja Joel Jesse.