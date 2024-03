Kolonel Väli: NATO-ga liitumine toimus kiiresti ja tõi kaasa suuri muutusi

Kaitseväe peastaabi operatsioonide osakonna ülema asetäitja kolonelleitnant Toomas Väli töötas Eesti NATO-ga liitumise ajal peastaabis, kus tegeles planeerimisega. Väli rääkis, et iga poole aasta tagant kandis ta kaitseministeeriumile ette, kuidas kaitsevägi on täitnud ülesandeid NATO-ga liitumiseks.

Väli sõnul käis Eesti NATO-ga liitumine oodatust kiiremini. "Keegi ei osanud oodata, et see asi läheb nii kiiresti. Kui 1999–2000 see NATO tee jalge alla võeti, see maht, mis oli vaja omandada, oli nii suur. Et see juhtus nii äkki, oli ootamatu üllatus," ütles Väli.

NATO-ga liitumine lahendas Eesti jaoks mitmed suured probleemid. "Mitmed suured eksistentsiaalsed probleemid Eesti kaitseväele langesid ära. Õhukaitse – alates 2004. aasta aprillist kaitsevad meie õhku NATO hävitajad. Väga palju sellised suuri muutusi, mida me praegu võtame iseenesestmõistetavana," sõnas Väli.

"Me oleme ise enda kaitsjad ka. Ärme unusta seda põhimõtet. Me oleme üks sellest 32 liikmesriigist," lausus Väli.

Väli: NATO kaitseb liikmesriike alates esimesest sentimeetrist

"Loomulikult NATO meid kaitseb. 24 tunni jooksul peale seda, kui Vene Föderatsioon tungis kallale Ukrainale, Põhja-Atlandi nõukogu tuli kokku ja langetas otsuse – aktiveerime NATO graduaalsed kaitseplaanid. See asi võib käia väga kiiresti ja seda harjutatakse," rääkis Väli.

Väli sõnul tõstis kaitseplaneerimise uuele tasemele Eesti peaminister Kaja Kallase poolt probleemi tõstatamine seoses NATO reageerimiskiirusega. "Peaminister tõstatas probleemi, et kaitseplaanid on head, aga olukord, kus NATO reageerib pärast Eesti sisulist okupeerimist, ei ole rahuldavad. See seadis NATO kaitseplaneerimise täiesti uuele tasemele ja kiirusele," ütles Väli.

Väli ütles, et NATO kaitseb liikmesriike esimesest sentimeetrist peale absoluutselt kõikide vahenditega.