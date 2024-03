Leedu tähistas NATO-ga liitumise aastapäeva tseremooniaga

Venemaa agressioon tuletab meelde, et rahu Euroopas ei saa võtta iseenesestmõistetavalt. Nauseda rõhutas ka, et tuleb olla valmis ning seetõttu tuleb jätkata kaitsekulutuste suurendamist oma julgeoleku toetamiseks ja Ukraina abistamist.

"Just seetõttu, kui taastasime oma demokraatliku riigi, kiirustasime oma julgeolekut tagama. Tundsime, et eilse ohu allikas ehk Vene imperialism ei ole kuhugi kadunud. Teadsime, et ühel päeval võib see end taas uue jõuga peale suruda. Just seepärast püüdsime ühineda NATO-ga nii kiiresti kui võimalik. Ehitasime riikliku kaitsesüsteemi nullist üles. Pühendusime visioonile vabast, ühtsest ja rahumeelsest Euroopast ja reeglitel põhinevast maailmakorrast," kõneles Nauseda.