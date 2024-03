Karis ja Kallas rõhutasid NATO-ga liitumise aastapäeval alliansi tugevdamise vajadust

"Sama suure nutikuse ja innukusega, nagu me püüdlesime omal ajal NATO liikmelisuse poole, töötame nüüd üheskoos alliansi sõjalise tugevdamise nimel. Et ka järgmistel põlvedel oleks NATO vihmavari vajadusel võtta," ütles Karis oma pöördumises. "NATO vihmavari on tugev ja kindel. Aga see nõuab pidevat hoolt, et kate ei käriseks ja vedrud ei väsiks," lisas ta.

Ka Kallas rõhutas, et NATO peab tegema senisest veelgi enam enda kaitseks. "Selles muutunud maailmas tuleb meil olla enesekindlad, keskenduda lahendustele ja vajadusel teha raskeid otsuseid ning säilitada ühtsus. See ongi NATO olemus," märkis peaminister.

Kallas lisas, et kui suvel kogunevad NATO riikide liidrid Washingtoni, kus toimub alliansi 75. juubelit tähistav tippkohtumine, tuleks ka seal tegelda alliansi tugevdamisega. "Ootame sellelt kohtumiselt julgeid ja konkreetseid otsuseid, mis tugevdaksid meie inimeste turvatunnet ja euroatlandi piirkonna julgeolekut pikas perspektiivis," ütles Eesti valitsusjuht.

Kallas viitas ka sellele, et Eesti panustab oma kaitsekuludesse üle kolme protsendi SKT-st. "Osaleme aktiivselt NATO aruteludes ja oleme otsustajate laua taga. Olen tänulik kõigile liitlastele, sealhulgas neile, kes on Eestis kohapeal meie ühist julgeolekut tagamas," ütles ta.

Karis: Venemaa kallaletung Ukrainale oli äratuskell

Karis rõhutas oma pöördumises, et kui Eestile on NATO vihmavari 20 aastaga muutunud iseenesest mõistetavaks, siis see ei tohi taanduda mugavuseks ja sealt edasi hoolimatuseks.

"Venemaa vallutussõda Ukrainas oli viimane hoiatuskell – mitte meile, kes me olime selle võimalikkusest kogu aeg teadnud, küll aga paljudele liitlastele. Nüüd saame kõik aru, et vajame NATO-t tugeva sõjalise organisatsioonina, kes kaitseb igat millimeetrit enda territooriumist ja on valmis kaitsma kogu demokraatlikku Euroopat," tõdes president.

Kallas tõi esile, et kui ka NATO on tugev ja ühtne, siis maailm meie ümber on Venemaa sõjalise kallaletungi tõttu Ukrainale muutunud.

Ukraina võit ja Venemaa kaotus selles sõjas on Eesti, Euroopa ja NATO julgeoleku jaoks eksistentsiaalse tähtsusega, rõhutas peaminister. "Ainus tee kestva rahuni Euroopas on toetada Ukrainat võiduni ja toetada Ukraina teekonda NATO ja ka EL-iga liitumiseks," ütles Kallas.

Tsahkna: ilma NATO-ta võinuks meie iseseisvus juba ohus olla

Välisminister Margus Tsahkna ütles tähtpäeva puhul tehtud avalduses, et NATO tähtsust Eesti julgeoleku, heaolu ja stabiilsuse pikaajalisel tagamisel on võimatu ülehinnata.

"Pole välistatud, et ilma NATO liikmesuseta oleks meie iseseisvus tänaseks juba ohtu sattunud," ütles Tsahkna. "Võimalik, et Eesti nii-öelda halli tsooni jäämise korral toimuks see, mida praegu näeme Ukrainas, hoopis meie territooriumil."

Ka välisminister rõhutas Ukraina NATO-sse võtmise vajadust: "NATO avatud uste poliitika on muutnud alliansi peatse juubeli eel tugevamaks kui eales varem. Kuna NATO on ainus julgeolekugarantii, mida Venemaa mõistab, ootame ka Ukrainat alliansi liikmeks nii pea kui võimalik."

