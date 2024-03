Elektrirongides kuni oktoobri lõpuni jalgrattapiletit ei küsita

1. aprillist kuni oktoobri lõpuni saab Elroni elektrirongides transportida jalgratast tasuta, samuti kahekordistub läänesuunda ja Tallinna–Aegviidu liini teenindavates elektrirongides jalgrattakohtade arv. Diiselrongides on 1. aprillist 31. oktoobrini jalgrataste vedu siiski tasuline.

2024. aasta jalgrattahooajal on läänesuunal ehk Tallinna ja Keila, Turba, Paldiski ning Kloogaranna ja Tallinn – Aegviidu liine teenindavates elektrirongides jalgrataste vedamine tasuta.

Samuti saab nüüd läänesuunda ja Tallinna–Aegviidu liini teenindavates elektrirongides jalgrattaid paigutada lisaks C-alale ka nende sissepääsude juurde, kus varem oli lubatud hoida vaid lapsevankreid, ütles Elroni klienditeenindusjuht Ardo Roosenberg.

"Näiteks neljavagunilise elektrirongi puhul on 1. aprillist võimalik rongiga vedada senise 10 jalgratta asemel kuni 20. Tähistatud ala jalgrataste ja lapsevankrite paigutamiseks asub iga väljapääsu juures," lausus Roosenberg.

Roosenberg pani aga jalgratturitele südamele, et elektrirongides jalgrataste vedamisel tuleb arvestada nii lapsevankrite kui ka ratastooli kasutavate inimeste vajadustega. "Laiendasime küll võimalusi jalgrataste paigutamiseks elektrirongides, kuid endiselt tuleb esmajärjekorras arvestada liikumispuuetega inimeste ja väikelaste vajadustega," lisas ta. "Kindlasti peavad jalgrattaga reisijad ka jälgima, et lühikese perrooniga peatuste puhul saab väljuda ikkagi ainult läbi C-ala."

Kaugliine teenindavates diiselrongides on ruumipuuduse tõttu ka tänavu jalgrataste vedamine 1. aprillist kuni 31. oktoobrini tasuline. Diiselrongide C-alas on kohti jalgratastele kümme ja jalgrattakoha kindlustamiseks saab reisija soovi korral selle Elroni kodulehel ette broneerida. Samuti on sõiduplaanides väljumiste juures punased, kollased ja rohelised rattamärgid, mis näitavad rongi täituvust ja rattakohtade olemasolu.

"Kaugmaaliinide puhul saame alles pärast uute Škoda rongide tulemist Tallinna–Tartu liinile vaadata üle ka võimalused jalgrataste vedamise paremaks lahendamiseks," märkis Roosenberg.