Olulised sündmused Iisraeli ja Hamasi sõjas 1. aprillil

- Iisraeli armee teatas operatsiooni lõpetamisest Al-Shifa haiglas;

- Iisraeli politsei vahistas terroriuurimise raames Hamasi juhi õe;

- Iisraeli armee: alates 7. oktoobrist on hukkunud 600 sõdurit

Iisraeli väed lõpetasid kaks nädalat kestnud operatsiooni Gaza sektori suurimas Al-Shifa haiglas ja selle ümbruses ning lahkusid piirkonnast, teatas armee esmaspäeval.

"Iisraeli väed lõpetasid Al-Shifa haigla piirkonnas täppisoperatsiooni ja väljusid piirkonnast," teatas armee.

Iisraeli armee alustas 18. märtsil Al-Shifa kompleksis ja selle ümbruses täppisoperatsiooni väidetavalt haiglas tegutsevate Hamasi äärmuslaste vastu. Armee on öelnud, et Al-Shifas ja selle ümbruses on kokkupõrgetes hukkunud 200 äärmuslast, kompleksist on leitud relvi ja raha, mida Iisraeli teatel kasutasid Hamas ja äärmusrühmitus Islamidžihaad.

Iisraeli politsei teatas esmaspäeval, et vahistas terroriuurimise raames islamiäärmusliku Hamasi rühmituse juhi Ismail Haniyeh´ õe.

Iisraeli armee teatas esmaspäeval sõduri langemisest Gaza sektoris, kokku on alates islamiäärmusliku Hamasi 7. oktoobri terrorirünnakutest surma saanud 600 Iisraeli sõjaväelast.

Armee teatas 20-aastase reamehe Nadav Coheni langemisest Gaza sektoris ning uuendas kaotuste arvu alates 7. oktoobri rünnakutest 600-le.