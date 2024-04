WSJ: Venemaa kasutab krüptovaluutat sanktsioonidest mööda hiilimiseks

USA ja teiste lääneriikide sanktsioonide alla sattunud Vene sõjatööstus kasutab krüptovaluutat tether, et maksta anonüümselt välismaistele tarnijatele relvade tootmiseks kasutatavate komponentide eest. Ühe Vene krüptobörsi pidaja sõnul ulatub selliste tehingute maht 10 miljardi dollarini kuus.

Tether on krüptovaluuta, mille väärtus on seotud dollariga. Valuutat haldab Briti Neitsisaartel registreeritud ettevõte Tether Holdings.

Just tether'i kindel seotus dollariga ja samas krüptovaluutale omane ülekannete anonüümsus on teinud selle populaarseks maksevahendiks. Eelmisel aastal tehti tether'i abil kokku rohkem kui 10 triljoni dollari väärtuses ülekandeid, mis jääb ainult napilt alla maineka makseteenuste pakkuja Visa aastasele ülekannete koguväärtusele.

Krüptovaluutad ja konkreetselt tether on muutunud asendamatuks Vene sõjamasina töös hoidmiseks. Eelmise aasta detsembris karmistas USA rahandusministeerium veelgi teiseseid sanktsioone, mis rakenduvad ettevõtetele, mis teevad koostööd sanktsioonide alla sattunud Vene ettevõtete ja isikutega. Seetõttu otsustasid paljud Hiina ja Lähis-Ida pangad katkestada koostöö USA sanktsioonide all olevate Vene pankade ja ettevõtetega.

Vene sõjatööstus kasutab aga ohtralt Hiina ja Lähis-Ida tarnijate abi, kes kas toodavad ise või ostavad lääneriikidest nii tulirelvade kui ka isegi ründedroonide tootmiseks vajalikke komponente.

"Venemaa kasutab aina rohkem alternatiivseid makseviise, et hiilida USA sanktsioonidest mööda ning rahastada jätkuvalt oma sõda Ukraina vastu," kirjutas pressiteates USA rahandusministeeriumi terrorismivastase võitluse ja finantsluure valdkonna juht Brian Nelson.

Tether Holdings ise väidab, et see peab sanktsioonidest kinni ning peatab kahtlaseid ülekandeid ja külmutab sanktsioonide alla sattunud isikute vara.

USA väljaanne The Wall Street Journal pääses ligi Vene sõjatööstuse ettevõtetele maksete vahendamise teenust pakkuva Vene krüptobörsi omaniku kirjavahetusele. Samuti vestles WSJ teise Vene krüptobörsi kaudu Vene relvakontserni Kalašnikov Hiina tarnijatele makseid teinud Hiinas elava Venemaa kodaniku Andrei Zvereviga.

Zverev kasutas enda sõnul Moskvas tegutsevat krüptobörsi Garantex. Kalašnikovi tütarettevõte saatis 2022. aasta lõpus Zverevile nimekirja komponentidest, mida see vajas relvade tootmiseks ning mida müüb Hiina ettevõte Kynix Semiconductor. Samasuguseid komponente on leitud Ukrainas kasutatud Vene droonidest Lancet.

Kalašnikov ostis rublade eest tether'it ning kandis raha üle Zverevile, kes ostis krüptovaluuta eest jüaane ning kandis raha üle Hiina tarnijale. Tellitud kaup ise jõudis Venemaale Kesk-Aasia riikide kaudu.

Ülekannete tegemiseks kasutatav krüptobörs Garantex on USA sanktsioonide all alates 2022. aasta algusest. Eelmisel nädalal kirjutas Bloomberg, et USA ja Ühendkuningriigi ametkonnad uurivad krüptobörsi kaudu tehtud ülekandeid kogusummas 20 miljardit dollarit, mis võivad olla seotud Vene sõjatööstusele kehtetustatud sanktsioonide rikkumisega.

Garantexi esindaja ütles WSJ-le, et ettevõte peab Vene seadustest kinni ning on tänulik Zverevile reklaami eest.

Peale Garantexi tegutseb Venemaal veel mitu krüptobörsi ja kpüptovaluutal põhinevate makselahenduste pakkujat, mis aitavad Vene sõjatööstusel sanktsioonirežiimi rikkuda.

WSJ kätte sattunud Telegrami sõnumitest ja kirjavahetusest selgub, et Garantexi rajaja Sergei Mendelejev tutvustas 2023. aasta aprillis Venemaa kõige mainekamatele krüptomaailma isikutele plaani sanktsioonide alla sattunud ettevõtete tarneraskuste leevendamiseks.

Mendelejev teatas, et ta asutab oma makseteenust pakkuva ettevõtte Exved, mille eesmärk on aidata Vene ettevõtetel maksta impordi eest mõne tunniga tether'i abil.

Juba augustis teatas Mendelejev, et tema ettevõtte kaudu tehakse kuus sadade miljardite dollarite väärtuses ülekandeid ning kokku aitab krüptosektor sanktsioonide alla sattunud Vene ettevõtetel teha 10 miljardi dollari väärtuses ülekandeid kuus.

"Kui te otsite viisi, kuidas maksta iraanlastele, saate lihtsalt maksta neile tether'i abil," ütles Mendelejev selle aasta jaanuaris Moskvas toimunud konverentsil.