Hanno Matto: kõigi pealinna haiglate ühendamise plaan on ambitsioonikas

Tallinna uue koalitsiooni läbirääkimiste seniseks suurimaks üllatuseks võib hinnata pealinna regiooni haiglate ühendamise mõtete kerkimist tuliseks fookusteemaks.

Põhjused on siiski mõistetavad. Mitmed kümned aastad Keskerakonna juhitud linna vaeginvesteerimist keskhaiglate taristusse on jätnud ravikorpused seisu, mis ei vasta kaugeltki praegustele standarditele. Lihtsustatult võib öelda, et talvel on külm ja suvel kuum.

Lisaks ebamõistlik konkureerimine investeeringutes ja personalis kõrgema etapi Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) spetsiifilistel ravierialadel ning muidugi Edgar Savisaare pärandina müütilise Tallinna superhaigla rajamise ambitsioon Lasnamäe paekaldale logistilisse tupikusse.

Kuni pole saanud avalikult teatavaks Tallinna uue koalitsiooni võimuleping ja tervishoiualased konkreetsed punktid, toimub suuresti poliitkahurväe vastastikune kaudtule andmine eesmärgiga konkurente madaldada. See on asjatu paugutamine, mis põhjustab valdkonnas töötavatele motivatsioonikadu ega aita kuidagi kaasa haiglate mehitatuse parandamisele, ravijärjekordade lühenemisele ning ravikvaliteedi kindlustamisele.

Miks on uus koalitsioon tormakalt ambitsioonikas? Tallinna keskhaiglate ravitaristu vajab rekonstrueerimist ja/või uusi korpusi tagamaks kvaliteetse arstiabi katkematu osutamine.

Miks ründavad Keskerakonna kõrged tegelased regionaalhaigla finantsvõimekust või Tallinna koalitsiooniläbirääkijate plaane? Seegi on selge: varjamaks oma senist juhtimispraaki. Äsja kirjutati korstnasse miljonid eurod superhaigla projekteerimiskulutusi, soovitakse summutada hambapolikliiniku afääri, juhtida tähelepanu taristult jne.

Kuna džinn on Tallinnas pudelist valla päästetud, siis kasutatagu seda headeks eesmärkideks ning soovide sõnastamiseks. On vajalik näha sündivas koalitsioonilepingus kõrgeid ambitsioone, aga ka ratsionaalset teekonda eesmärkideni.

Annan viis soovitust läbirääkijatele.

Ühendage Ida-Tallinna keskhaigla, Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna hambakliinik ja Tallinna kiirabi üheks sihtasutuseks. Nõukogusse kutsuge tööle ka esindajad opositsioonist ja sotsiaalministeeriumist. Alustage tingimusteta läbirääkimisi Tallinna lastehaigla ühendamiseks Põhja-Eesti regionaalhaiglaga, mille järel harmoniseeritakse juhtimis- ja hankeprotsessid ning lahendatakse uue perinatoloogiakeskuse rajamisega seonduv. Tallinna superhaigla kinnisideeline kinnisvaraarendus asendage pealinna regiooni tegelike ravimahtude ja -erialade analüüsist tuleneva pikaajalise investeeringute kava koostamise ja samm-sammulise geograafiliselt hajutatud realiseerimisega. Looge võimalused perearstikeskuste töövälisel ajal esmatasandi tervishoiuteenuste kättesaadavuse jaoks pealinnas. Vähendab oluliselt Tallinna keskhaiglate ja PERH-i EMO-de rohelise triaažiga patsientide isepöördumisi. Parandage märkimisväärselt vaimse tervise abi, palliatiivravi ja hospiitsteenusete kättesaadavust Tallinnas. Ka vaimne tervis ning elulõpu valuravi ja väärikas lahkumine on inimõigused.

Arvestades, et Eestis suuname tervishoidu raha juba aastakümneid ligi kolmandiku vähem kui Euroopa Liidu riigid keskmiselt, viimase 20 aasta jooksul viis kuni seitse protsenti SKP-st, siis selle raha kasutamine saab olla tõhus ja väga häid raviteenuseid pakkuv vaid ühises koostöös teljel omavalitsused-riik ja ka vältimatus koostöös teljel koalitsioon-opositsioon.