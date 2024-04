Lätis Võnnu kosmoseteabe keskuses saab proovida astronaudi elu

Võnnu-äärsesse energiasäästlikku majja on mahutatud nii orbitaaljaam kui ka juhtimiskeskus. Kui tavaliselt on sellised teadushooned pigem meelelahutusliku suunaga, siis seal peetakse oluliseks õppimist.

Kosmos võib näida kauge ja püüdmatu teemana, kuid hõlmab paljut, mida koolis õpetatakse ja igapäevaelus vaja läheb – mõtlemisvõimet, füüsikat, keemiat, bioloogiat, arvuteid, programmeerimist ja mida kõike veel. Igatahes on Cesise omavalitsus taotlenud projektiraha, investeerinud ise ja kaasanud ka Läti riigi, nii et 11 miljoni euro eest on loodud paik, kus saab järele proovida missioonil oleva astronaudi elu.

"Minu selja taga on Läti esimene orbitaaljaam Auseklis. Siin saavad meie noored läbi viia missioone. Selleks on vaja teadmisi, omavahelist suhtlemisoskust ja täita ülesandeid, mis on seotud geoloogia, keemia ja füüsikaga. Nende ülesannete kaudu omandame õppekavas ettenähtut, kuid teeme seda mängides. Näiteks siin vaatame, milline on erinevate gaaside negatiivne mõju. Keskendume sellele, kuidas parandada orbitaaljaamas õhukvaliteeti," rääkis kosmoseteabe keskuse haridusjuht Janis Urtans.

Keskuse eksponaadid on välja mõeldud ja valmistatud Lätis, eestlaste osalust on siin ka.

"Meie ütleme nii – 2050. aastal lendavad meie praegused esimeste klasside õpilased Marsile. Praegu tundub see uskumatu. Kuid ajalugu on näidanud, et see, mis tundub võimatuna, on tulevikus enesestmõistetav," ütles Urtans.

Palju käiakse kosmosega seonduvat uudistamas ka väljastpoolt Lätit, kuigi kogu ekspositsioonile tõlke lisamine võtab veel aega.