Hispaania lubas tunnustada Palestiina riiki

Hispaania välisminister Jose Manuel Albares kinnitas kolmapäeval, et Madrid tunnustab juba enne juulit Palestiina riiki.

"Me vajame tõelist Palestiina riiki," ütles Albares Brüsselis ajakirjanikele. Tema sõnul on see samm vajalik rahu tagamiseks piirkonnas, vahendas Politico.

Hispaania parlament võttis juba 2014. aastal vastu mittesiduva resolutsiooni, mis nägi ette Palestiina riikluse tunnustamist. Toonane peaminister Mariano Rajoy ja tema järeltulija Pedro Sanchez leidsid aga, et ametlik Palestiina tunnustamine peaks toimuma siis, kui seda teeb Euroopa Liit.

Eelmisel aastal alustas aga terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu. Iisrael alustas siis Gaza sektori pommitamist. Albares ütles, et Hispaania muutis oma varasemat positsiooni, kuna Gazas on surma saanud palju tsiviilisikuid.

Albarese sõnul on Palestiina riikluse tunnustamine konflikti lõpetamiseks võtmetähtsusega.

"Me tunneme samasugust solidaarsust 32 000 tapetud palestiinlase vastu nagu 1200 tapetud iisraellase vastu. Palestiina tunnustamine on Iisraeli julgeoleku parim tagatis," rääkis Albares.

Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles juba varem, et Hispaania võiks Palestiinat enne suve tunnustada. Samuti kritiseerib ta järjepidevalt Iisraeli sõjalist tegevust Gaza sektoris.

Üheksa EL-i liikmesriiki tunnustavad praegu palestiinlaste õigust omada iseseisvat riiki. Enamik riike tunnustas Palestiinat aga enne EL-iga ühinemist.

Esimese EL-i riigina tunnustas Palestiinat Rootsi, mis tegi seda 2014. aastal. Euroopa Liit on teatanud varem, et tunnustab Palestiina riiki kohasel ajal.