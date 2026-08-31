Sánchez: Iisrael ja Venemaa levitasid Ceuta rändekriisi kohta väärinfot

"Pärast 30. ja 31. juulit hakkasid levima kuulujutud ja desinformatsioon, mis olid pärit nii Venemaa kui ka Iisraeliga seotud sotsiaalmeediavõrgustikest. Samuti osales selles rahvusvaheline paremäärmuslus, mis kasutab rändeteemat alati ära, et rünnata mitte ainult Hispaaniat, vaid tervet Euroopat, ja seda lõhestada," ütles Sánchez raadiojaamale Cadena Ser, viidates Euroopa Liidu diplomaatilise teenistuse ehk Euroopa välisteenistuse (EEAS) uuringule.

Peaministri sõnul on ilmselge, et need kaks riiki kasutasid kriisi ära Hispaania valitsuse kritiseerimiseks, kuna nende ja Madridi seisukohad Ukraina ja Lähis-Ida sõdade küsimuses lahknevad.

Ühtlasi välistas Sánchez selle, et Maroko võimud vastutavad kuidagi Hispaania territooriumit tabanud ootamatu rändelaine eest.

"Ükski luureteenistus, kellega Hispaania valitsus igapäevaselt koostööd teeb, ei sea kahtluse alla ega viita vähimalegi võimalusele, et Maroko võimud oleksid asjasse ühel või teisel viisil segatud," lausus Sánchez.

Hispaania võimude teatel on enamik Ceutasse sisenenud ligikaudu 70 000 inimesest praeguseks Marokosse tagasi saadetud.