GPS-signaalide häirimine Venemaa poolt on Eesti kohal suurenenud

GPS-i häiringud on Eesti kohal piirkonnas sagenenud ja nende mastaap kasvanud. Tõenäoliselt on selle taga Venemaa eesmärgiga häirida ründedroonide tegevust, ütles Eesti Lennuliiklusteeninduse tegevjuht Ivar Värk ETV hommikusaates "Terevisioon".

Pärast 2022. aastal Venemaa poolt alustatud täiemahulist sõda Ukrainas on GPS-signaali häiringud suurel määral sagenenud. TTJA andmetel kanduvad häiringud Eestisse Venemaalt Leningradi oblasti piirkonnast.

"Saame iga päev 10–20 teadet pilootidelt, et mingites piirkondades, kus nad Eestit ületavad, on GPS-i häired," ütles Eesti Lennuliiklusteeninduse tegevjuht Ivar Värk ETV hommikusaates "Terevisioon".

GPS-i häiringute tõttu pole lennukitel intsidente olnud, sest õhusõidukid on varustatud mitme navigatsioonisüsteemiga. Eestis pole GPS-i häiringu tõttu ükski lennuki maandumine ära jäänud, rääkis Värk.

Alternatiivne navigatsioonivõrgustik on Eesti kohal töös alates selle aasta märtsist. "Alustasime selle loomist 2020. aastal, siis ei teadnud nendest GPS-i häiringutest keegi midagi," sõnas Värk.

Värk selgitas, et GPS on piloodi jaoks kõige mugavam navigatsioonisüsteem. Hobidroonid lendavad just GPS-iga, kuid madalamatel pole kõrgustel häireid esinenud. Seetõttu töötavad häireteta ka nii-öelda kodused seadmed.

GPS-i tegevuse häirimine on üks Venemaa alternatiivne sõjapidamise meetod ning tõenäoliselt on Venemaa eesmärk ründedroonide häirimine, rääkis Värk. "Võib spekuleerida, et nende üks eesmärk on häirida neid droone, mis on teinud natukene kurja Vene territooriumil just lõuna pool. Nad ennetavad ohtusid põhja poolt."

"Häired on sagenenud ja nende mastaap on kasvanud, mis saab edasi – ei oska öelda," sõnas Värk. Ta lisas, et reisilennuliiklus häiringutest segatud ei ole.

TTJA: häiringud kanduvad Eestisse Leningradi oblastist

TTJA on täheldanud GPS-i häiringute kasvu Eesti õhuruumis alates eelmise aasta juunist. Kui eelmisel aastal olid häiringud tuvastatavad üksnes Eesti õhuruumi Kirde-Eesti kohale jäävas osas, siis alates 2024. aasta algusest on häiringute ala osaliselt laienenud ka Soome lahele ja Kesk-Eestisse, ütles ERR-ile tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti sideosakonna sagedushalduse juhataja Erko Kulu.

GPS-i häiringud, mis on tuvastatavad Eesti õhuruumis, kanduvad Eestisse senini Leningradi oblasti piirkonnast, selgitas Kulu.

GPS-i häirete seirega tegeleb veebikülg gpsjam.org.