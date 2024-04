USA kahtleb mõttes suurendada NATO rolli Ukraina abistamisel

Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby väljendas kahtlust, et USA loobub Ramsteini grupi juhtimisest, kus kohtub kord kuus rohkem kui 50 riiki, mis koordineerivad relvatarneid Ukrainale.

"See on suurem kui NATO, see on rohkem kui 50 riiki üle ilma, sealhulgas India ja Vaikse ookeani piirkonnas, ja neid ühendab Ameerika juhtkoht. Mis hoiab neid koos, on Ameerika juhtkoht," ütles Kirby kolmapäeval ajakirjanikele.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles kolmapäeval pressikonverentsil, et "ukrainlased vajavad rohkem toetust, kuid nad vajavad ka ennustatavamat ja pikaajalisemat toetust."

Päev varem teatas Financial Times allikatele viidates, et NATO töötab mõtte kallal luua Ukrainale kuni 100 miljardi dollari suurune viieaastane abipakett, mis toimib sõltumata võimalikest poliitilistest muutustest läänes.

Mitme diplomaadi sõnul esitas nn "Ukraina missiooni" ettepaneku Stoltenberg. Plaani kohaselt peab allianss koordineerima ühiselt eeldatavalt 100 miljardi dollari kasutamist, mille eraldavad alliansi 32 liikmesriiki.

Kui ettepanek heaks kiidetakse, annaks see ettepanek NATO-le kontrolli USA juhitava Ukraina-teemalise siderühma üle ja võimaldaks alliansil juhtida Kiievile surmavate relvade tarnimist, selgitas The Hill.

Stoltenberg ise kinnitas kolmapäeval, et NATO arutab, kuidas allianss saaks võtta Ukraina abistamisel juhtrolli. Siiski ei avaldanud ta oma ettepaneku üksikasju.