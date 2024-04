Taanlased plaanivad ehitada Jõhvi äriparki proteiinitehase. 50 inimesele tööd andev tehas on Jõhvi äripargi eestvedajate sõnul üks neljast parki kerkivast toiduainetööstusest. Kolm ülejäänut ootavad veel õiglase ülemineku fondi rahastamisotsust.

"Tootma hakatakse proteiini isolaate ja aastane toodangu maht on kuni 3000 tonni. Tehas on planeeritud alustama tööd 2026. aasta augustis. Kogu investeeringu maht on kuni 35 miljonit eurot ja õiglase ülemineku fond toetab projekti umbes 10 miljoni euroga," lausus EstProtein Foodtechi juhatuse liige Kristjan Torop.

"Selliseid toiduainetööstusi on meil läbirääkimiste protsessis veel kolm. Ehk Jõhvi äriparki hakkab tekkima toiduainetootjate klaster. Kusjuures ühe ettevõtte jaoks on teiste ettevõtete jäägid sisendiks oma tootmisprotsessis," ütles Ida-Viru investeeringute agentuuri juht Teet Kuusmik.