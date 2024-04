Iisrael viis Gaza lõunaosast veel vägesid välja

Kuus kuud peale rünnaku algust on Iisraelil jäänud Gaza sektori lõunaossa vaid üks brigaad, teatasi Iisraeli relvajõud. Iisrael on aasta algusest saadik sealt vägesid välja viinud, et teenistusest vabastada reservväelasi, teisalt on selleks survet avaldanud USA.

Iisraeli relvjõud ei täpsustanud, mis oli vägede väljaviimise põhjuseks või kui palju sõdureid ära viidi.

Netanyahu sõnul ei tule vaherahu enne pantvangide vabastamist

Iisrael on ühe sammu kaugusel võidust Gaza sektoris, teatas pühapäeval Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja lubas, et mingit relvarahu ei saa olema enne, kui äärmusrühmitus Hamas vabastab kõik pantvangid.

"Me oleme ühe sammu kaugusel võidust. Kuid hind, mida me maksime, on valus ja südantlõhestav," ütles ta pöördumises, millega märgiti poole aasta möödumist sõja puhkemisest 7. oktoobril.

"Mingit relvarahu ei ole ilma pantvangide naasmiseta. Seda ei juhtu," rõhutas Netanyahu.