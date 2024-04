Riigigümnaasiumite ühiskatsed nurjas süsteemi ülekoormus

Trummal ütles, et tehnilise probleemi tekitas olukord, kus EIS ei pidanud vastu katsete sees mitme testi samaaegsele läbiviimisele ning selle tõttu tekkis süsteemis ülekoormus.

Hommikuse testi ajal oli probleeme vastuste salvestumisega ning tehniline tugi asus probleemide ilmnemisel kohe lahendamisega tegelema, lisas ta.

"Vabandame, et tehnilised viperused tekitasid niigi pingelises olukorras õppijatele muret. Kinnitame, et ühelgi õpilasel sisseastumisprotsess seetõttu pooleli ei jää. Selgitame omalt poolt koos koolidega välja, kuidas antud olukorda oleks saanud vältida ning teeme omalt poolt kõik, et edaspidi sarnaseid probleeme ennetada," lausus Trummal.

Eksamite Infosüsteem (EIS) ei pidanud laupäeval vastu Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumite ühiskatsetele ja testi tegemine lõpetati. Pelgulinna riigigümnaasiumi juht Indrek Lillemägi ütles ERR-ile, et tõrgete tõttu katkestatud testi tulemusi sisseastumisel ei arvestata ning uut testi kavas teha ei ole.

Trummal kinnitas, et ühiskatseid korraldavad koolid otsustasid ühiselt, et antud olukorras ei saa võrdsetel alustel arvestada testide tulemusi ning teste ei võeta arvesse vastuvõtuprotsessis pingeridade koostamisel.

"Edasisel õpilaste vastuvõtmisel lähtub kool oma vastuvõtukorrast. Täpne info, kuidas vastuvõtt edasi läheb, edastatakse igale õpilasele hiljemalt kolmapäeval," lausus ta.

Sel aastal korraldasid ühiskatsed Viimsi, Tabasalu, Saue, Mustamäe, Pelgulinna, Tõnismäe ja Rae riigigümnaasium. Katsetele registreerus 3840 kandidaati.

Sisseastumisteste korraldasid riigigümnaasiumid, tavapärane eksamite korraldaja haridus- ja noorteamet neid katseid läbi ei viinud.