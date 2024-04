Kristina Kallas: me ei ole e-eksamite tegemiseks valmis

Ligi 4000 ehk 27 protsenti põhikoolilõpetajatest jäi laupäevastes katsetes pika ninaga. Kellel häbi peaks olema selle asja eest?

Selles mõttes süüdi on ikkagi haridusministeerium. Meil olid tööprotsessides ilmselgelt vead sees, kus üks pool ei teavitanud teist eksami toimumisest ja teine pool ei teinud ära koormustesti.

Kas teie isiklikult ei teadnud ka, et peaaegu 4000 last Tallinnas ja Harjumaal teevad testi?

Ei, ma isiklikult ei teadnud, aga minister ei peagi teadma. Ma sain laupäeval teada. Sel hetkel, kui test mingil hetkel enam ei toiminud, siis sain mina informeeritud sellest. Aga see, et meil koolide pidamise osakond ja tehnoloogiaosakond omavahel ei suhelnud piisavalt selleks, et tagada, et sellist riski ei teki, on ilmselgelt ju meie vastutus.

Terve tööpäev läks laupäeval tühja – õpetajad tulid kohale ja tegid tööd. Kellele arve esitada? Haridusministeeriumile?

Need on haridusministeeriumi koolid. Eks me kanname selle kahju. Aga sealt on väga selge järeldus see, et me ei saa eksamite infosüsteemi kasutada selleks, milleks see tegelikult mõeldud ei ole. See ei ole mõeldud selliste testide tegemiseks avalikus vaates. Seda niimoodi teha ei saa. Siit on ilmselge õppetund, kuidas me tegelikult seda infosüsteemi kasutada saame.

Saan aru, et 20. aprillil on Ida-Virumaa gümnaasiumite sisseastumiskatsed. Kas kaasa tuleb võtta krihvel ja tahvel või arvuti?

Me täna tegime siiski otsuse, et neid katseid ei saa teha eksamite infosüsteemis, sest meil ei ole garantiid, et see selliste testide puhul töötab, kuna see ei ole mõeldud selliste testide tegemiseks. Nii et Virumaa katsed tuleb teha kas paberil või mõnes muus keskkonnas. Varem on kasutatud Moodle'it. Me koolijuhtidega homme peame lõpliku arutelu maha, kas teeme paberil või teeme need Moodle'is.

Kas Eesti e-kool on läbikukkunud?

Ei, kindlasti ei ole. Kuulasin "Aktuaalse kaamera" reportaažist, et justkui tänane katseeksam kukkus läbi ja et inglise keele katseeksam kukkus läbi, aga see ei vasta tõele. Katseeksamid on tegelikult kõik õnnelikult lõpule läinud. Eelmised kaks katseeksamit õnnestusid väga hästi. Tänasel katseeksamil 15 minutit oli see periood, kui eksamikeskkond oli väga aeglane, mis tõepoolest oli sellest videost tingitud, millest õpilane rääkis, et see video põhjustas selle aegluse. Aga see kestis 15 minutit ja pärast seda ju lapsed tegid kõik selle eksami õigeaegselt lõpuni ära, kellelgi väga ajapikendust ei olnud vaja.

Aga selleks ongi vaja neid katseeksameid teha, et näha, kas süsteem toimib ja millised on vead. Aga selge on ka see, et tänase seisuga, kui peaks täna tegema otsuse, siis täna kindlasti ei saa teha sellist otsust, et me oleme e-eksamite tegemiseks valmis. Me ei ole täna selleks valmis.

Ja esialgu ei sünni ka teie kabinetist ühtegi personalialast käskkirja või avaldust?

Me vahetame eksamite infosüsteemi meeskonna välja. See otsus on olemas ja osad nendest inimestest pidid nagunii lahkuma järgmise nädala lõpus, nii et seal on ilmselgelt vaja meeskonnavahetust.