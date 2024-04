New Yorgi Eesti majas peeti taas kultuuripäevasid

Juba enam kui 50 aastat on New Yorgi südames asuvas Eesti majas peetud kultuuripäevasid, mis tõid ka sel nädalavahetusel Manhattanile tükikese eesti disaini, muusikat ja teatrikunsti.

Eesti kultuuripäevad New Yorgis ei ole pelgalt kontsertidest, näitustest ja etendustest koosnev sündmus, vaid selle tähendus on eestluse hoidmisel Ameerika Ühendriikides märksa laiem.

Nii palju eestlasi koguneb New Yorki kokku vaid korra aastas ja seda just kultuuripäevade ajal.

"Kunstinäitused, kontserdid ja teatrid, kõiksugused kultuuriga üritused, mis toovad eestlasi kokku, kes harilikult ei käi Eesti majas. See aitab meid kui Eesti maja, me tutvustame oma Eesti maja, tutvustame meie kalendrit, meie tegevust. Käisin siin ka isiklikult, kui olin noor poiss. Kasvasin üles siin. Nüüd mul on omal pojad ja ka lapselaps ja loodan, et see järelkasv püüab edasi viia seda," rääkis New Yorgi Eesti haridusseltsi president Carl Skonberg.

"Väga oluline on hoida Eesti kultuuri elus väljaspool Eestit. See on nii ilus nädalavahetus, mis on täis nii erinevaid üritusi, paneeldiskussioone ja muusikat. Pean väga oluliseks, et kõik mõistaksid, kui edumeelne on Eesti," lausus kultuuripäevade külastaja Arden.

Ühe tippsündmusena said New Yorgi eestlased kultuuripäevade raames nautida maailmakuulsa väliseestlasest pianisti Käbi Laretei elulool põhinevat Draamateatri etendust "Solist", mis tähistas New Yorgi Eesti majas oma 100. juubelietendust.

"Meil on siin tekstis, teises vaatuses, et midagi võiks juhtuda, et midagi muutuks. Näiteks võiks tulla maavärin. Ja me oleme siin New Yorgis ja maa väriseski. Äärmiselt teistmoodi oli see vastuvõtt, nad olid nii tundlikud ja nii kaasas. Soe õhkkond tekkis, mingi sünergia, jagasid neid asju ja mõtteid. Tuli tagasisidet saalist ja vähemalt meil küll jäi äärmiselt tore mulje sellest kõigest," rääkis näitleja Kersti Kreismann.

"Eestlased on igal pool ühesugused, aga nad on kuidagi väga palju kokkuhoidvamad, seda kogukonnatunnet on väga tugevasti tunda eriti siin majas, kui siin ringi käia. See on nii hoitud, kõik on nii sõbralikud, tervitavad, oled nagu vati sees heas mõttes ja seda on ka tunda laval mängides," ütles näitleja Märten Metsaviir.

Tänavustel kultuuripäevadel oli olulisel kohal Veljo Tormise pärand Eesti regilaulus. Celia Roose ja Ants Johansoni juhendamisel väliseestlastest lauljatest puudust ei olnud.