Yellen: USA ja Hiina suhted on saanud senisest tugevama aluse

Yellen on kohtunud visiidi raames Guangzhous ja Pekingis Hiina peamise majandusvaldkonna ametniku He Lifengi, peaministri Li Qiangi ja Hiina keskpanga juhi Pan Gonshengiga. USA ametnike sõnul hõlmasid arutelud nii Hiina tööstussektori ületootmist kui maailma suuruselt teise majanduse finantsstabiilsust.

"On vaieldamatu, et USA ja Hiina suhted on täna senisest tugevamal alusel kui samal ajal aasta tagasi. See polnud ettemääratud. See oli [USA] presidendi Joe Bideni mulle ja tema valitsuskabinetile antud juhiste tulemus, mis seisnesid meie diplomaatia tõhustamises Hiinaga ning meie suhetele põranda ladumises," ütles Yellen oma visiidi lõpus.

Kuigi kõneluste toon on avalikult olnud positiivne, püsivad pinged Pekingi ja Washingtoni vahel. Biden kavatseb lähipäevil hoiatada Hiina presidenti Xi Jinpingi Lõuna-Hiina merel teiste riikide siseasjadesse sekkumise eest. Hiina peab selle mere väikesaari endale kuuluvateks, kuigi nendele pretendeerivad ka teised piirkonna riigid. Hiina territoriaalsed nõudmised on vastuolus rahvusvahelise õigusega.

Yelleni visiidile eelnesid teised kõrgetasemelised kontaktid Hiina ja USA vahel. Viimaste nädalate jooksul rääksiid telefonitsi Biden ja Xi ning Xiga on Pekingis kohtunud USA ärijuhtide delegatsioon.

USA rahandusministeerium süüdistab Hiinat oma rohetööstuse riigiabiga ülekuldamises, mis moonutab maailmaturgu ning ohustab teiste riikide paikesepaneelide, elektrisõidukite ja elektriakude tootjaid.

"Hiina on nüüd lihtsalt liiga suur, et ülejäänud maailm suudaks seda suurt kogust alla neelata," ütles esmaspäeval Yellen.

Pole selge, kas Hiina kavatseb nendele USA muredele vastata. Kohtumisel Yelleniga ütles Li, et Hiina loodab, et USA ei hakka politiseerima kaubandus- või majandusteemasid, vahendas Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua.

Esmaspäeval, kui lõppes Yelleni Hiina-visiit, saabub Pekingisse Vene välisminister Sergei Lavrov, kelle visiidist teatasid Hiina võimud alles pühapäeval.

Hiina ja Venemaa kaubavahetus kasvas järsult pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aastal. Kuigi Hiina ei tarni veel otseselt relvi Venemaale, on USA mures topeltotstarbega toodete müümise pärast Venemaale, mis hõlmavad muuhulgas raketikütust.

Laupäeval peetud pressikonverentsi käigus vastas Yellen küsimusele USA positsiooni kohta Hiina ja Venemaa suhete teemal.

"Arvan, et me võiksime rohkem teha, kuid ma näen seda valdkonnana, kus me oleme nõustunud tegema koostööd ning me oleme juba mõnd sisulist edusammu teinud. Nad saavad aru, kuivõrd tõsine on see teema meile," ütles USA rahandusminister.