ERR USA-s: tuhanded Washingtoni elanikud kogunesid koos päikesevarjutust vaatama

Päikesevarjutus on USA-s olnud üks põhilistest jututeemadest mitte ainult viimastel päevadel, vaid lausa nädalatel. Seda hetke oodati suure põnevusega, sest järgmine kord on sarnast vaatepilti võimalik näha alles 20 aasta pärast.

Täielikku päikesevarjutust õnnestus tänavu näha enam kui 30 miljonil ameeriklasel. Kõige parem vaade ulatus Texasest Maine'i osariigini.

Kuigi riigi pealinnas võis näha vaid osalist varjutust, kogunesid tuhanded pealinlased sellele vaatamata Washingtoni monumendi ja Kapitooliumi ümbrusesse ühisvaatamisele.

"Siin on lõbus. See on suurepärane võimalus kogukonnaga sõbruneda, jagada ühist kogemust, eriti just siin pargis, nautida üheskoos ilusat päeva. Olgu tänatud, et meil on täna suurepärane ilm," rääkis Alice.

"Seitse aastat tagasi sõitsime ligi 645 kilomeetrit lõunasse ja nägime täielikku päikesevarjutust. Sel korral ei õnnestunud mul pojaga seda korrata, seetõttu otsustasin jääda koju, Washingtoni," ütles Fred.

Ligi neli minutit kestnud tipphetkel oli Washingtonis kaetud 87 protsenti päikesest.

"See paneb ahhetama, see on meie looduseime. Päikesevarjutused on toimunud miljardeid aastaid ja see on lihtsalt suurepärane, et saan seda ka ise kogeda. See on looduse, teaduse ja füüsika ning astronoomia pidupäev. Lihtsalt fantastiline," rääkis Michael.

"See oli lihtsalt imeline, aga veelgi suurepärasem oli kuulda rahva hõiskeid. Üks asi on vaadata seda oma tagaaias, kuid midagi muud koos tuhandete inimestega," ütles Greig.

"Keegi meist ei tea, kus me 20 aasta pärast oleme, kuid nüüd näen, et mul võib olla motivatsiooni minna kuhugi, kus näha täielikku varjutust. See oleks võimas," rääkis Greig võimalusest vaadata 20 aasta pärast täielikku päikesevarjutust.