Sotsioloog: Slovakkia on ilmselt kõige läänevastasem riik Euroopa Liidus

Miks Peter Pellegrini presidendivalimised võitis?

Keeruline küsimus. Peter Pellegrini tegi väga probleemset ja minu hinnangul ebaõiglast kampaaniat, mis kujutas (vastaskandidaat) Ivan Korčokit läänemeelse, Ameerika-sõbraliku, liberaalse, demokraatliku ja mis kõige olulisem – venevastase kandidaadina ja inimesena, kes tahaks viia Slovakkia sõtta. See on väga vale pilt, aga kahjuks arvestades slovakkide vaimset kaarti, toimis see suurepäraselt ja Peter Pellegrini sai isegi rohkem hääli kui ükskõik milline avaliku arvamuse uuring enne valimisi talle näitas.

Eesti ja eestlaste jaoks on raske mõista sellist vaimset kaarti, nagu te ütlesite. Kui Eestis läheks keegi valimistele Kremli-meelsete sõnumitega, siis keegi ei hääletaks tema poolt. Miks sellistel ideedel on Slovakkias nii lai kandepind?

Slovakkia ei ole mitmes mõttes eriti võrreldav Eestiga. Slovakkia on ilmselt kõige läänevastasem riik Kesk- ja Ida-Euroopas, mis on Euroopa Liidu liige. See on kõige Ameerika-vastasem ja kõige venemeelsem ja mis veel olulisem, kõige Putini-meelsem riik kõigist. Ma tuletan meelde, et enne Ukraina sõda oli Putin võrdselt populaarne Slovakkias ja Venemaal ja võib-olla siin isegi populaarsem kui Venemaal. Miks see nii on, sellel on palju seletusi. Üks põhjus on haridus, me õppisime läänevastasust juba oma kirjandusest ja ajaloost. Slovakkia ajalugu on täis läänevastast sentimenti ja lisaks aeti seda edukalt slovakkidele pähe sotsialistlikul ajal.

Muidugi eestlased võivad siin öelda, et kuulge, me elasime ka Nõukogude Liidus ja kommunistlikul ajal. Probleem on selles, et 1989. aastal Tšehhoslovakkias nõudlust vaba lääneliku ühiskonna järele oli Slovakkias palju vähem kui naaberriigis Tšehhi vabariigis ja teistes naaberriikides. Slovakid soovisid põhimõtteliselt inimnäolist sotsialismi, mitte drastilisi kapitalistlikke reforme, mis lõpuks muidugi tulid, aga nõudlus oli ja on siiani suhteliselt madal. Teisisõnu töötas sotsialism paljude slovakkide jaoks suurepäraselt ja nad on sellega siiamaani suhteliselt rahul.

Mida see tähendab Slovakkia jaoks, et on Fico valitsus ja Pellegrini president? Kas Slovakkia on teel Ungari suunas?

Slovakkia orbaniseerimine juba käib. Viimase kuue kuu jooksul on Robert Fico valitsus astunud mitmeid samme, mis õõnestavad õigusriigi põhimõtteid Slovakkias. Pärast neid valimisi jätkab ta nendega veel suurejoonelisemalt, see on kindel. Miks? Sest selle üle käis samuti referendum ja uus valitsus nägi, et enamus inimesi ei ole vastu, neile sobib demokraatlike institutsioonide võimu piiramine. Nüüd nad jätkavad veel suurema brutaalsusega. Ja nad ei arvesta nii palju Brüsseli arvamusega, kui paljud ootaksid.

Te ütlesite, et nad on õõnestanud õigusriigi aluseid. Palun rääkige sellest lähemalt.

See on Robert Fico neljas valitsus. Robert Fico oli Slovakkias pikalt võimul. Välispoliitikas balansseeris ta pidevalt niinimetatud ida ja lääne vahel. Hoolimata sellest, et me oleme Euroopa Liidu liikmed, püüame me balansseerida oma välispoliitikat Moskva ja Washingtoni vahel ja olla põhimõtteliselt hea partner kõigile – Berliinile, Brüsselile, Moskvale ja Washingtonile, Belgradile ja Zagrebile. Aga kui sa seda teed, siis oled sa ebausaldusväärne partner kõigile. Aga Robert Fico otsustas jätkata seda poliitikat, sest selle järele on Slovakkias nõudmine.

Väikse riigina Kesk-Euroopas on Slovakkial kogemus, et alati, kui me oleme püüdnud olla koos suurte partneritega, siis see lõppes riigi jaoks halvasti. Viimane kord 1944.-1945. aastal. Üldine meeleolu on selline, et proovime kõigest eemale hoida, mis on muidugi tänases maailmas 21. sajandil agressorriigi

Venemaaga sügavalt problemaatiline arvamus, aga see on enamuse arvamus. Aga tegelikult ei huvita Robert Ficot nii palju Venemaa sõda Ukrainas või geopoliitika üldiselt. See, mis talle tegelikult korda läheb, on soov tugevdada oma oligarhilist ja ma ütleksin isegi et maffiariiki, mille ta lõi juba ammu. Ta kaotas võimu 2020. aastal. Nüüd ta kindlustab oma positsiooni ja püüab vältida seda, et selline olukord korduks. Põhimõtteliselt ta tsementeerib oma võimu, et mitte seda tulevikus kaotada.

Kuidas te kirjeldaksite Peter Pellegrinit? Ta ei ole olnud niivõrd venemeelne, aga ta püüab kõigi vastu kena olla.

Täpselt. Peter Pellegrini püüab olla kena kõigi vastu ja naeratab palju. Probleem on selles, et väga tihti me ei tea, mis on tema tegelik arvamus. Inglise keeles on ütlemine, et ma võin olla ükskõik, mida sa soovid ja see on täpselt Peter Pellegrini. Pärast presidendivalimiste esimest vooru, kus Peter Pellegrini kaotas, hakkas ta meelitama süsteemivastaseid valijaid, poolfašiste ja avalikult venemeelseid valijaid. Nii et järsku, vaid loetud päevade jooksul muutus Peter Pellegrini suhteliselt läänemeelsest Euroopa-meelsest kandidaadist kandidaadiks, kes oli selgelt Moskva poolel. Ja nüüd ei tule üllatusena, et inimesed teistest riikidest ütlevad, et Slovakkia valimised võitis venemeelne populist. Võib-olla on see liiga karm hinnang, aga probleem on selles, et populistist poliitik ilma igasuguste selgete ideedeta võitis valimised. Ja mis veel olulisem, president Peter Pellegrini hakkab väga tihedalt Robert Ficoga koostööd tegema ja on talle väga kuulekas. Nii et tegelikult ei võitnud mitte Peter Pellegrini, vaid Robert Fico.

Ma olen lugenud, et slovaki inimesed kipuvad uskuma igasuguseid vandenõuteooriaid ja see on hea koht Vene propaganda tegemiseks. Miks see nii on?

Slovakid on kõige rohkem vandenõuteooriate usku rahvas Kesk- ja Ida-Euroopas. Kõikides Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, kus on minevikus olnud ebameeldiv kommunistlik kogemus, on inimesed rohkem vandenõuteooriate usku kui lääne demokraatiates, aga Slovakkia elab vandenõude põrgus juba palju aastaid ja see on selge näide maast, mis ei edenda usaldust inimeste vahel ega usaldust institutsioonide vastu, vaid see on maa, mis on täis anoomiat. Ja see ei olegi nii üllatav, kui te vaatate, kes on seda riiki juhtinud. Iseseisva Slovakkia 32 aasta jooksul on seda peaaegu 20 aastat juhtinud härra Vladimir Mečiar, 90-ndate aastate populist ja Robert Fico. Need inimesed on siin riigis edukalt mürgitanud seda kaevu ja nüüd nad lõikavad sellest kasu.