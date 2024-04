Pretsedent: Tallinn lammutab ebaseaduslikult ehitatud hoone ise

Tallinn laseb lammutada Kristiine linnaosas aadressil Mõtuse 25a ebaseaduslikult rajatava hoone, kuna sel puuduvad nii vajalikud projekteerimistingimused kui ka ehitusluba. Kinnistu omanik on eiranud kõiki kahe aasta jooksul tehtud ettekirjutusi.

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul on tegemist ühe keerulisema juhtumiga linnaplaneerimise ameti senises praktikas, mis on ka avalikku tähelepanu pälvinud ning kindlasti pretsedendiga, sest viimati kohaldas linn sundtäitmist ligi 20 aastat tagasi.

"Linna jaoks on lammutamine äärmuslik meede, kuid muude vahenditega pole õnnestunud ebaseaduslikku ehitustegevust peatada. Omanik on ignoreerinud kõiki esitatud ettekirjutusi ja tähtaegu ning jätkanud ehitustöid," rääkis Lippus, lisades, et kuivõrd ehitatud maja halvendab ka kõrvalkinnistutel elavate inimeste elukvaliteeti, ei ole võimalik taolist olukorda tolereerida.

Lippus lisas, et linn on soovinud jõuda mõistlikule ja tulemuslikule lahendusele, kuid selle juhtumi puhul on tegemist seaduserikkumisega.

Linnaplaneerimise ametile esitati 21. aprillil 2022. aastal pöördumine seoses Mõtuse 25a kinnistul toimuva ehitustegevusega. Samal kuul tegi amet asjaolude väljaselgitamiseks paikvaatluse koos ettekirjutusega ehitustööd koheselt lõpetada. 2023. aasta mais selgus, et omanik on jätkanud ehitustöid hoolimata ameti ettekirjutusest ja ehitusloa puudumisest.

Tallinna linnaplaneerimise ameti juhataja Martin Karro ütles, et kinnistu omanikuga on korduvalt kohtutud, infot jagatud ja nõustatud.

"Sellele vaatamata on ehitustöid jätkatud. Alternatiivina kogu hoone lammutamisele oleme pakkunud Kristiine linnaosa üldplaneeringule ning piirkondlikule hoonestuslaadile vastava ehitusprojekti esitamist ja sellele vastavalt hoone osalist lammutamist. Ka seda nõuet pole täidetud," märkis Karro.

2024. aasta esimeses kvartalis on kinnistu omanikule antud nii kohtumisel kui ka mitmel korral kirja teel teada, et kui vabatahtlikult ettekirjutust täitma ei asuta, siis korraldab hoone lammutamise asendustäitmise korras linnaplaneerimise amet. Kinnistu omanik ei ole kasutanud oma õigust vaidlustada ettekirjutust, rakendatud sunnirahasid (kogusummas pea 60 000 eurot) ega linnale teadaolevalt ka planeeritavat asendustäitmist.

Juhul kui kinnistu omanik ei korralda lammutamist enne 28. aprilli sel aastal, alustab amet ebaseadusliku hoone lammutustöödega 29. aprillil ja tööd kestavad kuni 17. maini. Lammutustööd lähevad maksma 16 104 eurot ning see summa nõutakse sisse kinnistu omanikult.

Krundile on lubatud üldplaneeringu järgi ehitada maksimaalselt kahe korrusega maja, ebaseaduslikult ehitatud maja on kolme korrusega.