USA kodulaenude intressimäärad tõusid seitsmele protsendile aastas

Kuigi USA kodulaenude intressimäärad langesid pisut aasta alguses, pöördus keskmise eluasemelaenu intressimäär uuesti tõusule pärast seda, kui oodatust kõrgem inflatsioon hajutas investorite lootust, et föderaalreserv langetaks lähiajal intressimäärasid.

Nii tõusis standardse 30 aastaks antud kodulaenu intressimäär 6,88 protsendile, selgub neljapäeval USA valitsuse toetatud kodulaenuettevõtte Freddie Mac avaldatud laenuandjate küsitlusandmetest. Veel eelmisel nädalal oli intressimääraks 6,82 protsenti. Eluasemelaenude pankurite liidu (Mortgage Bankers Association) avaldatud andmed näitavad, et eluasemelaenude intressimäär tõusis sel nädalal koguni seitsmele protsendile, kirjutab The Wall Street Journal.

"Kui jõutakse täisnumbriteni, ajab see inimesi pisut närvi," ütles USA suurima kodulaenuettevõtte United Wholesale Mortgage (UWM) tähtis esindaja Alex Elezaj märtsis antud intervjuus.

Lootused, et kodulaenude intressimäärad hakkavad langema, on purunemas. Kolmapäeval avalikustatud USA inflatsiooninäitaja osutus oodatust kõrgemaks, tõustes 3,5 protsendile, mis omakorda vähendas investorite optimismi föderaalreservi baasintressimäärade peatse langetamise suhtes. Kuigi kodulaenude intressid pole otseselt nende näitajatega seotud, mõjutavad kõrged baasintressimäärad kaudselt kõiki teisi intressimäärasid.

Mida kõrgemale tõusevad intressimäärad, seda keerulisemaks muutub paljudele ameeriklastele oma kodu ostmine. Mõne protsendipunkti võrra tõusev intressimäär suurendab laenu intressimakseid sadade tuhandete dollarite võrra kogu laenuperioodi jooksul. Seda enam, USA eluasemehinnad on tõusnud hiljuti rekordkõrgele tasemele.

"See on halvim turg, mida olen näinud. Meil pole vahendeid, mis aitasid meil minevikus keerulisel ajal," ütles kinnisvaraturul üle nelja aastakümne tegutsenud maakler Bill Brewer.

Samas pole hiljutine kodulaenude intressimäärade tõus nii suur nagu eelmisel aastal, kui intressimäärad jõudsid lausa kaheksale protsendile. Samuti on märke, et ostjad ja müüjad on harjunud kõrgemate intressimääradega.

"Laenajad on kohanemas," ütles Freddie Maci peaökonomist Sam Khater.

Ka UWM on kodulaenuturu suhtes optimistlikult meelestatud. Elezaj sõnul on ettevõte selle aasta algusest palganud üle 1000 uue töötaja, mis on oluliselt rohkem kui tavaliselt sel ajal.

"Viimase aasta jooksul on asjad rahunenud maha. See on olukord, mis võib kaua püsida," ütles Elezaj.