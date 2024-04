Viimastel päevadel on olukord Vene ja Ukraina rindel olnud keeruline, teatas pühapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Oluline esmaspäeval, 15. aprillil kell 5.30:

- Zelenski sõnul on olukord rindel keeruline;

- ISW: Vene väed liikusid Tšassiv Jari suunal edasi.

Viimastel päevadel on olukord Vene ja Ukraina rindel olnud keeruline, teatas pühapäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Zelenski sõnul on sellises sõjas olukord rindel alati keeruline, kuid praegu - ja seda eriti Donetski suundadel - on see tõeliselt raske.

President tänas samas kõiki sõjaväelasi, kes kaitsevad positsioone ja hävitavad Vene sissetungijaid.

Ukraina relvajõudude ülem Oleksandr Sõrskõi ütles laupäeval, et olukord idarindel on viimastel päevadel oluliselt halvenenud.

"Selle peamiseks põhjuseks on vaenlase rünnakute märgatav ägenemine pärast Venemaa presidendivalimisi," sõnas veebruaris relvajõudude juhtimise üle võtnud Sõrskõi.

"Ukraina relvajõud on otsustanud tugevdada kõige problemaatilisemaid kaitsepiirkondi elektroonilise sõja ja õhutõrjega," jätkas sõjaväelane.

"Vaenlane ründab Lõmani ja Bahmuti suunal aktiivselt meie positsioone ründerühmadega, mida toetavad soomusmasinad. Pokrovski sektoris püüavad nad kümnete tankide ja soomukitega meie kaitsest läbi murda," lisas relvajõudude ülem.

Sõrskõi sõnul on Venemaa võtnud pealetungiks kasutusele uued soomusüksused, mis toovad ajutiselt taktikalist edu.

ISW: Vene väed liikusid Tšassiv Jari suunal edasi

Sõjauuringute Instituut (ISW) vahendas oma viimases ülevaates, et Vene väed liikusid Tšassiv Jari suunal edasi. Seda kinnitavad ka 14. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid. Lahingud käivad veel Tšassiv Jarist kirdes Bohdanivka lähistel. Üks Vene sõjablogija väitis veel, et Vene väed tungisid Ivanivskest põhja poole. Väidetavalt tegutsevad Tšassiv Jari suunal ka Vene Spetsnazi üksused. Ivanivske ümbruses tegutsevad veel ka Vene õhudessantväelased (VDV), kes samuti liiguvad Tšassiv Jari suunas.

Venemaa jätkab ka Avdijivka suunal asuvate Ukraina positsioonide ründamist. 14. aprillil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Vene väed liikusid Novobahmutivka lähistel edasi. Lahingud käivad veel Tonenke, Umanske, Pervomaiske, Semenivka ja Nevelske lähedal.