Mihkelson: lääs peaks arutama, miks ei kaitsta Ukraina õhuruumi nii nagu Iisraeli oma

Marko Mihkelsoni sõnul on Iraani Iisraeli vastu tehtud rünnakute järel õhus mitu küsimust Ukraina kaitsmise kohta.

"Kui lääne liitlased on nii kiirelt ja nii jõuliselt valmis reageerima Iisraeli õhuruumi kaitsel nagu nad seda tegid ja väga efektiivselt tegid drooni-, raketi-, tiibraketirünnaku tõrjumisel, siis miks sarnane tegevus ei oleks näiteks võimalik Ukraina õhuruumi kaitsel. Rõhutan sõna kaitsel. Ma arvan, et need on teemad, mis tegelikult peaksid tõstatuma ka eelseisvatel rahvusvahelistel kohtumistel," rääkis ta.

Mihkelsoni sõnul mängib Ukraina puhul rolli ameeriklaste valekartus Venemaa ees.

Sama ütles ka rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse juht Indrek Kannik, kelle hinnangul on Joe Bideni administratsiooni püüe iga hinna eest eskalatsiooni vältida toonud kaasa täiesti vastupidise olukorra.

Samas ei usu Kannik Lähis-Ida konflikti lainemist suuremaks piirkondlikuks sõjaks.

"See, et Iraan nüüd täiemahuliselt Iisraeli ründab, ega seal palju enam laienemisvõimalust ei ole. Ma tõesti ei näe, et ükski teine arvestatav Araabia riik – Egiptus, Jordaania, Saudi Araabia, Emiraadid – kavatseksid kuidagi sellesse sõtta sekkuda," rääkis Kannik.

"On ilmselge, et see, mis Lähis-Idas toimub, on väga meeltmööda ka Venemaale, mõjutamaks eriti nn globaalse lõuna suhtumist näiteks Ukrainas toimuvasse sõtta. /.../ See kõik töötab Venemaa, ka mõnes mõttes Hiina eesmärkide nimel, et kehtivat maailmakorda muuta ja lääneriikide, ennekõike Ühendriikide rolli vähendada," ütles Mihkelson.

Tema sõnul mõjutab USA usaldusväärsust maailmas nüüd see, kas kongress suudab kuid kestnud vaidluste järel vastu võtta Ukraina abipaketi. Senati läbinud eelnõuga toetatakse sõjaliselt veel ka Iisraeli ja Taiwanit.

Kanniku hinnangul on vähetõenäoline, et pakett esindajatekojas lahku lüüakse. Seda enam, et arutelude jää hakkas sulama juba enne Iraani rünnakut.

"Ainult Iisraeli paketile ei saa vabariiklased esindajatekojas minna. Isegi kui nad tahaksid seda teha, siis see tõenäosus, et see läheks uuesti läbi senatis, on väga minimaalne. Senati demokraatlik enamus ja ka vabariiklased senatis suures osas nõuaksid ikkagi nende kahe paketi ühendamist," rääkis Kannik.

Küll aga on aina suurem võimalus, et osa Ukraina abist antakse laenuna.