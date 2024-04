Serbia eemaldub Venemaast ja ostab Prantsuse hävitajad

Venemaa on olnud Serbia traditsiooniline liitlane, kuid Balkani riik tahab nüüd osta lääneriikides toodetud relvastust. Ajaleht Financial Times kirjutab, et Serbia sõlmib Prantsusmaaga suure relvatehingu ning hangib selle raames Rafale hävituslennukid.

Belgrad plaanib kolme miljardi euro eest soetada omale ligi 12 Rafale hävitajat. See oleks suur nihe riigi välispoliitikas, kuna Serbia armee on aastakümneid kasutanud Venemaa hävitajaid.

Kuigi Serbia pole liitunud Moskva-vastaste sanktsioonidega, siis Belgrad libiseb Vene mõjuväljast eemale. Serbia president Aleksandar Vučic lubas Ukrainasse saata Serbias toodetud laskemoona, riik tahab endiselt ühineda Euroopa Liiduga.

Serbia tahab nüüd osta omale läänes toodetud sõjavarustust. Seetõttu pöördus Belgrad Pariisi poole.

"Oleme otsustanud osta uusi lennukeid, mis parandaksid oluliselt meie lahinguvõimet," ütles Vučic eelmisel nädalal pärast kohtumist Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga.

Serbia kaitseametnik ütles, et läbirääkimised on lõpusirgel, kuid mõlemad pooled peavad siiski veel rahalistest tingimustes kokku leppima. Ametnik ütles, et pärast Ukraina sõda tahab riik oma sõjavarustust "mitmekesistada."

Prantsusmaa on samas andnud märku, et soovib, et Serbia astuks edasisi samme lääne suunas ning tunnustaks näiteks Kosovo iseseisvust. Ka Serbia ametnik ütles, et Pariis tunneb üha suuremat huvi Balkani piirkonna vastu. Ametniku sõnul tahab Serbia osta Prantsusmaalt veel radari- ja raketisüsteeme, vahendas Financial Times.

Prantsusmaa on viimaste aastate jooksul sõlminud mitu Rafale hävitajate müügitehingut. Pariis on tarninud Rafale hävitajaid näiteks Indiale ja Katarile. See on mitmeotstarbeline hävitaja, mida saab kasutada vaenlase lennukite jahtimiseks, maa- ja meresihtmärkide tabamiseks.