IMF: Eesti konkurentsivõime taastamine vajab otsustavaid samme

Eesti eksport on turuosa kaotanud kauem, kui saaks põhjendada nõrga välisnõudlusega viimases majanduslanguse tsüklis, leidis IMF Eesti Panga teatel. Konkurentsivõime on vähenenud, tootlikkuse kasv aeglustunud ning viimaste kriiside armid kahandanud Eesti majanduse kasvupotentsiaali, milleks on IMF hinnangul ligi kaks protsenti aastas. Eesti majandus on olnud kaks aastat languses.

Kiire hinnatõus on küll raugenud, kuid üldine hinna- ja kulutase riigis on kerkinud, tõdes IMF.

Selleks, et konkurentsivõime kasvurajale tagasi pöörata, soovitas IMF majandusolude paranedes otsustavalt liikuda eelarve tasakaalu taastamise suunas ja planeerida vahendeid struktuurseteks reformideks ja majanduse tootlikkuse suurendamiseks.

Eesti majandusele prognoosib IMF aeglast taastumist, mis jätab majanduse ka tänavu veel kergesse langusesse. Lähivaates on peamine kasvuhoob välisnõudluse taastumine. Keskmine hinnatõusutempo jääb IMFi hinnangul sel aastal kõrge nelja protsendi lähistele ja jätkab tuleval aastal aeglustumist.

IMFi hinnangul ei lahenda Eesti probleeme täiendavad riigieelarvekulutused, kuna see ei aita taastada konkurentsivõimet välisturgudel. Pigem võib riigieelarve majandusse süstitud stiimulist tingitud kulusurve Eesti konkurentsivõimet veelgi kahjustada ja vähendada eelarvevõimalusi tulevikus kasvavate kulude katteks.

"Fond on juhtinud tähelepanu väga õigetele Eesti majanduse kitsaskohtadele, millega on vaja tegeleda," ütles Eesti Panga president Madis Müller. "Pikemas ettevaates mõjutab Eesti majanduse edu ja inimeste jõukuse kasvu suuresti just see, kui hästi suudavad meie ettevõtted oma kaupu ja teenuseid eksportida. Eesti inimeste tulevikujõukus sõltub uutest investeeringutest majandusse, eriti aga kõrgtehnoloogilistest ja innovatiivsetest investeeringutest. Seetõttu tuleks majanduspoliitikat ja vajalikke reforme ellu viies silmas pidada, et ettevõtetel oleks Eestis hea tegevuskeskkond ning nad oleksid konkurentsivõimelised ka piiri taga."

IMF soovitab Eestil siseriikliku eelarveraamistiku tugevdamiseks kaaluda kulureegli kehtestamist, mis seaks piirid avaliku sektori kulude kasvule.

Mitmed IMF-i soovitused puudutavad majanduse pakkumise poolt: rohkem tähelepanu peaks pöörama tööjõu ja kapitali paremale jaotusele, täpsemalt sihitud tööturu ja ettevõtete toetusmeetmetele, uue tehnoloogia kasutuselevõtule ning vajadusele jälgida, et palkade kasv tootlikkuse kasvust ette ei kiirustaks.

Finantssektorit hinnates leidis IMF, et Eesti pangad on üldiselt endiselt hästi kapitaliseeritud, kuid näha on esimesi märke sellest, et laenukvaliteet on hakanud halvenema. Erilist tähelepanu vajab kinnisvarasektor. Kohane oleks üle vaadata, kas pankade krediidirisk on õigesti arvestatud ning kaaluda pankadelt suuremate puhvrite nõudmist, leidis IMF.