Töötushüvitise korra muutus võib kaasa tuua maksutõusu

Majandusministeeriumis koostatud eelnõu kaotab riigi makstava töötutoetuse ja jätab alles vaid töötukassa poolt makstava töötuskindlustushüvitise. Viimast kogutakse töötuskindlustusmaksega vastavalt 1,6 protsenti töötajalt ja 0,4 protsenti tööandjalt. Seadusemuudatusega hüvitise saajate ring osaliselt laieneb, lisanduvad töötutoetust saanud inimesed. Selliseks muudatuseks on aga raha puudu.

Töötukassa juht Meelis Paavel ütles "Aktuaalsele kaamerale", et 2025. aastal vajaks töötukassa selle muudatuse tagajärjel täiendavalt 23 miljonit ja sealt edasi umbes 45 miljonit eurot aastas.

"Ja sellest tulenevalt võimalused on siis kas vaadata üle tehtavad kulud ehk hüvitiste-teenuse eelarve või siis tõsta maksemäära või leida siis mingisugused muud kokkulepped," tõdes ta.

Ametiühingute Keskliidu esimees ja töötukassa nõukogu liige Kaia Vask ütles, et ka nõukogu hinnangul kassal raha ei jätku.

"Kui hetkel on töötukassa päris heas rahalises seisus, aga kui tuleb võtta enda kanda ka suurem hulk neid inimesi, kes praegu saavad töötutoetust, siis loomulikult see mõjutab töötukassa rahalist seisu," märkis Vask.

Seega peab töötukassa nõukogu leidma lahenduse, kuidas seda eelarveauku täita.

"Töötuskindlustusmakseid me hakkame arutama augustikuus, sinna on veel natuke aega ja loodetavasti leitakse siiski muud võimalused, et selle lisakulu rahastamiseks ei peaks töötuskindlustusmakset tõstma. Sellega, arvestades kõiki neid maksutõuse, sellega ei saa me rahul olla," ütles Vask.

Ka teine töötukassa nõukogu liige, Eesti Tööandjate Keskliidu juht Arto Aas ütles, et kindlustusmakseid tõsta ei tohiks.

Töötukassa nõukogusse kuuluva majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisalo sõnul näitab rahavajaduse ära rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos.

"Tõepoolest ei hakka salgama, et praeguse kevadprognoosi põhjal, me vaatame ette ikkagi juba praegu, võib tekkida vajadus tõsta töötuskindlustusmakset. Aga see ei pruugi niimoodi minna, tegelikult on võimalik seda katta kolmest allikast: lisaks maksetõusule on võimalik kasutada töötukassa reserve ja lisaks selle me saame otsa vaadata n-ö tööturu teenustele, koolitustele - et võibolla on hoopis seal otstarbekas midagi kokku tõmmata," rääkis Riisalo.

Milliseks sellisel juhul uued maksu määrad kujunevad, pole veel täna teada.