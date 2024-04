Kaarel Oja: linnavalitsuse jäikus Estonia juurdeehituse osas on möödanik

Estonia teater, kultuuriministeerium, Tallinna linnavalitus ja ka riigikogu on aastaid arutanud rahvusooper Estonia võimalikku juurdeehitust. Nii eelmises kui ka uues linnavalitsuses kultuurivaldkonna eest vastutav Kaarel Oja ütles ERR-ile, et olukord on pärast võimuvahetust muutunud.

Kui varem oli Keskerakond kategooriliselt Estonia juurdeehituse vastu, siis nüüd on Oja sõnul kokkulepped võimalikud.

"Nüüd on võimuvahetuse tõttu selles küsimuses jäikus läbi ehk meil on valmisolek igal hetkel teatriga asju arutada. Ja muinsuskaitseliste küsimuste lahendamise järel oleme valmis kaaluma linna maale juurdeehituse lubamist. Meie valmisolek selles küsimuses edasi minna on ühemõtteline," kinnitas Oja.

Abilinnapea sõnul pole ka Tallinna linna pärast vaja algatada riigi eriplaneeringut, sest küsimusi, mida taheti lahendada eriplaneeringu raames, saab lahendada lihtsalt laua taha istudes.

Teater ise eelistab juurdeehitust Pärnu maantee-Tammsaare pargi suunas. Oja sõnul pooldab tema nn väiksemat varianti ehk kas siis hoone sisemist ümberehitust või teatri tagasihoidlikku laiendamist.

Oja sõnul on ta sellel seisukohal olnud juba pikemat aega, kuid teada on vaja riigi muinsuskaitse eritingimused.

"See on paber, mida me ootame täna kõik. Sealt saame aru, kuidas muinsuskaitse seda lahendust ette näeb. Ja see ei ole linna otsus, kuid kindlasti kõige olulisem otsus, mis meid edasi aitab. Igal juhul vajab Estonia ümberehitamine hoone konstruktsioonidesse ja sisusse sekkumist, olgu selleks ümberehitamine, suurem või väiksem laiendus. Sellest paberist selgub, milliseid osasid ja millist tervikut nad peavad muinsusväärtuseks ja säilitamist vajavaks," märkis Oja

Maarjamäe memoriaalkompleksi tuleviku osas kokkulepet pole

Maarjamäe memoriaal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Uues Tallinna koalitsioonileppes on punkt, millega lubatakse "austades hauarahu, koostöös arhitektide ja represseeritute esindajatega lahendada Maarjamäe memoriaali temaatika".

Isamaa esimees Urmas Reinsalu ütles, et Isamaa ettepanek oli, et Eesti keskseim punamonument tuleb üldse likvideerida. Arutule tulemusel sai koalitsioonileppesse kirja hoopis sotsiaaldemokraatide arusaam. Tallinna linn peab koos huvirühmade ja ekspertidega sellele lahenduse leidma ja arvestama lahenduses sellega, et Maarjamäele on maetud inimesed.

Reinsalu ütles, et ta jääb oma seisukoha juurde, et obelisk tuleks lammutada.

"Linnavalitus peab leidma kogu piirkonnale lahenduse eeldusega, et seal punamonumenti enam ei ole," märkis Isamaa esimees.

Kaarel Oja ütles, et ta ei ole seisukohaga, et kompleks lammutada, lõpuni nõus.

"See ei ole nii lihtne. Esiteks pole tegemist linna maaga, see kompleks asub riigimaal. Osa maad kuulub linnale. Siin tuleb ühe laua taha tuua mäluasutuste, represseeritute, riigi ja linna esindajad, et rahulikult kõik läbi arutada, sest sellele maale on maetud sõja ajal inimesi. See mõte oli juba enne eelmisi riigikogu valimisi. Nüüd on olnud aasta otsa vaikus ja saab uuesti teema lauale võtta. Aga kiireid lahendusi, näiteks asuda kohe kompleksi lammutama, ei ole," ütles Oja.

Isamaa esimehe sõnul tõid sotsiaaldemokraadid lauale idee liita ala terviklikult kõrvaasuva Eesti ajaloomuuseumiga. Oja tunnistas, et aasta tagasi oli see mõte tõesti korraks arutelu all ja nüüd võiks sellele uuesti otsa vaadata.

"Ma ei näe iseenesest midagi halba, kuid see eestvedamine ajaloomuuseumi poolt tuleks. Miks mitte!"

Oja lisas, et ka ajaloomuuseum peaks kogu territooriumisse suhtuma delikaatselt, sest tegemist on hauarahu paigaga.