Tallinna abilinnapea Roose: alaealised tellivad toidukulleritega alkoholi

Tallinna ettevõtluse valdkonna uus abilinnapea Margot Roose rääkis esmaspäeval "Terevisioonis", millised on tema ülesanded uuel ametipostil.

Saatejuht Reimo Sildvee küsis Rooselt, et kuna Tallinna koalitsioonilepingus on kirjas, et linn sekkub ettevõtluskeskkonda võimalikult vähe, siis milleks üldse ettevõtluse abilinnapead vaja on.

"See "võimalikult vähe" on väga suure töö tulemus, kui see õnnestub saavutada," vastas Roose.

Roose selgitas, et linnal on majandus- ning ettevõtluskeskkonna loomisel mitu rolli. "Esimese rollina kindlasti toetada ettevõtjaid, suurendada Tallinna ettevõtluse aktiivsust. Aga linnal on ka roll kaitsta linna elanikke, reguleerida teatud määral seda keskkonda," ütles Roose.

Linn tegeleb toidutellimise platvormide jälgimisega, et alkohoolsed joogid ei satuks alaealiste kätte, rääkis Roose. Ta täpsustas, et jutt käib Bolti ja Wolti toidukulleritest.

Saatejuht küsis, kas see ei ole üleriikliku regulatsiooni küsimus.

"See on riiklik ka mingil määral, aga kohalik omavalitsus ikkagi peab tegema seda kontrolli. Siin on koostöö politsei ja mupoga. Justnimelt see koostöö selle ettevõtjaga, nende platvormidega – leida see viis, kuidas me saame kontrollida, et kes tellib ja mida tellib, et vältida neid probleeme," lausus Roose.

Roose ütles, et väidetavalt on probleem, et alaealised tellivad toidukulleritega alkoholi. "Kindlasti on see sama probleem ka kaubanduses – kuidas kontrollida, et alkohol ei satuks valedesse kätesse."

Saatejuht küsis, mida tähendab, et see on "väidetavalt probleem" ning kas selle kohta on statistilisi näitajaid.

"Seda protsenti ei oska ma täna öelda, aga ma tean, et see on probleem," vastas Roose. "Need vestlused käivad. Linna turvalisuse huvides ja inimeste, tarbijate huvides on see oluline teema. Kindlasti vaatame nendesse numbritesse ka põhjalikumalt ja ka sellesse, kuidas see koostöö ettevõtjatega on. Et me neid üle ei reguleeriks, aga saavutaksime sellise tulemuse, kus ka tarbijad on kaitstud."

Roose: me ei saa jätkata majandusega, kus tekib väga palju jäätmeid

Tallinna koalitsioonileppes kirjas olev ringmajanduslike ärimudelite tekke soodustamise ja edendamise kavatsus tähendab Roose sõnul seda, et linn hakkab suunama linnahankeid selliselt, et võimalikult vähe satuks hiljem materjale prügimäele või vajaks parandust.

Ta lisas, et see puudutab näiteks koole. "Kõik mööblitellimused näiteks peaksid olema ringsel põhimõttel," lausus Roose.

Roose rääkis, et ringhangete teema puudutab paljusid valdkondi. "See puudutab ehituse valdkonda suures plaanis, puudutab toidu teemat, puudutab erinevaid teenuseid."

Ehitusvaldkonnas on ringmajanduse põhimõtte järgmine seotud nii hoone planeerimise kui ka ehitusjääkide taaskasutamisega.

"Mida tehakse ehitusjääkidega, kuidas neid uuesti taaskasutada, kuidas planeerida, arhitekti poolt kujundada hooneid, mis on juba enne nende ehitamist planeeritud nii, et seal on näha, mis materjalid sinna lähevad – kus nad täpselt on, mis koguses ja kuidas nendega siis toimetatakse, kui nende eluaeg läbi hakkab saama," rääkis Roose.

Saatejuht küsis, kas see tähendab, et regulatsioone tuleb juurde.

"Regulatsioonid lihtsalt muutuvad," vastas Roose. "Pigem on see, et me ei saa jätkata nii-öelda tavamajandusega, kus tekib väga palju jäätmeid. Me peame suutma materjalid ringlusesse saada. Siin on hästi oluline, et riigid tegelikult ja linnad omavahel ka juba konkureerivad materjalidele – toormaterjalidele."

Roose ei osanud kommenteerida koalitsioonilepingu punkti, muuta linn väikelaevadele võimalikult ligipääsetavaks.

Tallinn otsib võimalusi turismi soodustamiseks talvekuudel

Abilinnapea rääkis, et linn otsib võimalusi talvekuudel turismi soodustamiseks. "Turism on väga oluline Tallinna linna, ettevõtjate ja linnaelanike jaoks. Siin on kõige olulisem leida tasakaal. Kindlasti on vaja soodustada turismi just talvekuudel, kui meie kliima ei ole nii sõbralik ja siia on tõesti vaja inimesi meelitada," ütles Roose.

Turismi arendamisel näeb uus abilinnapea võimalusi andmeanalüüsi valdkonnas.

"Mina näen selle valdkonna kõige suurema arengukohana seda, et võtta kasutusele võimalikult palju andmeid, analüüsida neid, leida see viis, et Tallinna sihtturundada just andmepõhiselt. Vaadata, kes otsib otsingumootorites Tallinna, kui sihtkoha võimalusi, ja just neile proaktiivselt pakkuda seda informatsiooni," rääkis Roose.

Roose lisas, et konverentsiturismi meelitamine Tallinna on väga suur teema. "Siin on juba olemas konverentsitoetused, kindlasti saab siin veel edasi pakkuda sujuvat teenindust, võib-olla ka koostööd Tallinna ja Helsingi vahel," ütles ta.

Margot Roose on töötanud USA hariduskontsernis Laureate keskastmejuhina ja Hollandi riigi rohemajanduse koostöö nõunikuna Baltikumis ja Soomes. Ta on ringmajanduse ekspert ja rohetehnoloogia ettevõtete nõustaja. Roose on olnud Eesti 200 juhatuse liige ja Eesti esimese CO2-neutraalse valimiskampaania eestvedaja.