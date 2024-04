Kallas ei andnud ERR-ile selget vastust oma ministrikohalt lahkumise kohta

Regionaalminister Madis Kallas (SDE) ei andnud oma ametist lahkumise põhjuse kohta ERR-ile antud usutluses selget vastust. Kallas ütles üheltpoolt, et töö talle väga meeldis ning väsimust tekkinud ei ole ja teiseltpoolt, et lahkumiseks tekkis õige hetk ning töö nõudis tohutult energiat ja aega perega koos olemise arvelt.

Te tõesti pidasitegi oma lubadust, et astute tagasi aprilli keskel tagasi, kui neid asju mida soovisite ei saa?

Praegu võib öelda, et ma peaaegu kõik asjad saavutasin, mis puudutab kohalike omavalitsuste tulubaasi ja Maaelu Edendamise sihtasutuse meetme avamist. Aga eks ma jätsin väga palju oma energiakrediidist ja mitmeid teisi energiaallikaid sellesse protsessi. Ja kuna see oli mul juba varasemalt ühel või teisel moel läbi mõeldud, kaalutletud pikalt üht ja teistpidi, siis nii nagu ma lubasin, siis täna ma teen selle otsuse ja selline oli see otsus.

Mis te edasi teete?

Suundun täitma riigikogu liikme kohustusi, kus ma kunagi töötanud ei ole. Ja minu jaoks see tähendabki edasi liikumist. Kindlasti ma ei taha öelda, et ma kuskilt tagasi liigun. Kindlasti tahan ka riigikogu liikme ametis päris palju ära teha. Minu jaoks on oluline ka see, et Saaremaalt valitud riigikogu liikmena on mul nüüd kindlasti õigust ja võimalust rohkem kodus olla ja oluliselt rohkem perega koos olla, mis viimase kahe aasta jooksul ministriametis on oluliselt piiratum olnud.

Nii, et see on seotud ka sellega, et te tunnete, et te olete lihtsalt väsinud ja tahaks olla perega rohkem koos?

Klassikalises mõttes ma kindlasti väsinud ei ole. Töö mulle väga meeldis. Täpselt need valdkonnad, mis mulle väga istuvad. Ja eks teemasid on veel, mis panevad silma särama. Ma ei tunne, et ma väsinud olen, pigem ma tunnen, et praegu on see õige hetk.

Õige hetk ka selles vaates, et ka riigikogus on ümbervangerdamised seoses fraktsiooni esimehe (Jevgeni Ossinovski - toim.) lahkumisega, seoses muudatustega Tallinna linnajuhtimises. Kõik asjad kuidagi juhtusid täpselt sellesse päeva.

Ma juba kuu aega tagasi ütlesin, et ma teen selle otsuse ja praegusel juhul nii tööalased teatud eesmärkide täitumised, riigikogu fraktsiooni ümberkorraldused. Kuidagi tundus õige hetk. Ei ole midagi väga sügavat või keerulist. Ma arvan, et inimesed peavad vahest tegema ka selliseid otsuseid.

Ma saan teie sõnumist aru, et soovite saada sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimeheks?

Ei, seda küll ei saa praegu öelda. Seda arutatakse fraktsiooniga eeldatavasti homme. Ma pigem ütlen, et mul ei ole seda ambitsiooni praegu olnud, sest ma ei ole päevagi riigikogus sisuliselt ju töötanud ja fraktsioonijuhil peaks olema see kogemus vähemalt mingite kuude osas all, mida mul on küll ministrina, aga ei ole riigikogu liikmena.



Oli teil tihti neid hetki, kus te saite aru, et teist sõidetakse üle? Koalitsioonikaaslased, kelle käes on olulised portfellid, rahandusministri,

portfell, kliimaministeeriumi portfell, teie soovid, kasvõi seesama ühistranspordile raha juurde leidmine, lahendus kohaliku omavalitsuse maksustamise asjadele, et teist sõideti tegelikult üle, te jäite alla, sest teil oli nõrgem positsioon?

Kui see intervjuu toimuks võib-olla kaks nädalat tagasi, kus mul olid veel nii-öelda

protsessid pooleli, aga tegelikult eelmine nädal sai ikkagi väga detailselt valitsuses kokku lepitud kohalike omavalitsuste tulubaasiga edasiliikumise suund.

Saime kokku lepitud Maaelu Edendamise sihtasutuse selge maakapitali meetme avamise suund. Lisaks ka mitmed vaidlused, mis siin olid väiksemate summade osas, olgu see Aafrika seakatku hüvitis, olgu see hoolekandereformi täiendav rahastus. Need tegelikult said kõik kokku lepitud ja võib-olla siis oligi vaja neid omavahelisi arutelusid, tuliseid vaidlusi, aga reaalsus on see, et tänaseks nad on

enamik saanud oma tulemuse. Jah, ühistransport jääb siis juba uuele ministrile valitsusse viia, aga suures pildis me oleme selle kontseptsiooni paika saanud ja eks vaatab siis, et kuidas ja mismoodi need arutelud saavad olema ka

rahastuse osas.

Ma ikkagi küsin nüüd uuesti teid kuulates, ma ei saa aru, miks te tagasi astute. Kui te olete oma eesmärgid saanud täita ja lahkute. Ministri amet siiski on poliitikas tippamet.

Eks siin on neid väiksemaid ja suuremaid nüansse veel. Minu jaoks on ka väga oluline see, et eks lõpuks kõik selle klaasi siis täis lõpuks aitasid saada. Ma ei ole suutnud ühildada ka kahte ühildamatut ametit, mis puudutab pere ja lapsi Saaremaal ja ministriametit Tallinnas. Ka see on üks asi, kus ma näen, et üheksa kuud keskkonnaministrina, aasta regionaalministrina on tegelikult ikkagi

meeletult-meeletult minult võtnud ka energiat selles osas.

Iga võimalik vaba hetk ma olen küll käinud Saaremaal, aga kui mul on võimalik valida, kas rohkem olla koos perega ja mingitele asjadele ministeeriumis saada joon alla ja ära tehtuks või jätkata üksinda siin Tallinnas ja selles ametis. Ka see on üks argument.

Ja kuna kõik asjad juhtusid kokku. Mingid asjad said tehtud. Mul on selles mõttes hea meel minna riigikokku nüüd neid asju seal ka edasi nügima.

Teiseks ka see Tallinna võimuvahetus, mis andis ka fraktsioonis teatud muudatused just praegu kätte. Ja loomulikult väga-väga suur perega koosolemise soov, oluliselt suuremas määras kui seni. Ja Saaremaalt valitud riigikogu liikmena mul on kindlasti oluliselt suurem õigus ja rohkem võimalusi viibida Saaremaal, kuna ministrina ma ikkagi pean katma ja seisma kogu Eesti eest.

Ma ei saa aru ka sellest, et mis seos on Tallinna võimuvahetusel ja sellel, et riigikogu fraktsioonist Ossinovski ära läheb, teie lahkumisega ministrikohalt. Samas te ütlete, et ei taha saada fraktsiooni juhiks. Mis seos siin üldse siis on?

Minu jaoks on see, et ma olen olnud alati meeskonnamängija ja kui mõni riigikogu liige võtab vastu ministriportfelli, siis sellega kaasnevad ka teatud muudatused riigikogu fraktsioonis. Ja minu puhul, kui ma olen mingeid otsuseid teed, siis see mõjutab mingisugust nii-öelda ahelat selle järgi, olgu see nõunikud, olgu see riigikogu asendusliikmed ja antud juhul minu riigikokku tagasiminek ei mõjuta kuidagi meie fraktsiooni koosseisu ega ei tee seal mingeid muudatusi. Minu jaoks on ka see oluline. Et ikkagi meeskonnamängijana vaatan ka, et minu otsus ei too kaasa seal muudatusi.

Kes oleks teile sobiv mantlipärija?

Õhtul juhatuses hakkame arutama, kindlasti jääb väike vahe sisse nüüd ministrikohale, kuna riigikogus on järgmine nädal vaba nädal. Aga ma arvan, et see on inimene, kes hoolib regionaal- ja põllumajanduspoliitikast ja kindlasti inimene, kes viiks ellu ja edasi neid teemasid, mida sotsiaaldemokraadid ja ka minu meeskond on siin ministeeriumis ajanud. Eks neid kandidaate meil õnneks erakonnas on. See on ka kindlasti üks tugevaid külgi sotsiaaldemokraatidel.

Millal Lauri Läänemets teie otsusest teada sai?

Ma arvan, et paar nädalat tagasi me rääkisime sellest, täpselt kuupäeva ei mäleta.