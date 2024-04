Uueks regionaalministriks võib saada Priit Lomp

"Kui esimene valik kogu meeskonna poolt ja erakonna esimehe poolt on minu nimi, siis ma seda ei välistaks. Arutaksin oma perega ega ütleks kohe ei ega jaa. Aga on hea meel, et meie meeskonna regionaalpoliitilist tugevust on ka väljapoole näha," ütles Lomp ERR-ile.

Küsimusele, kas erakonna esimees Lauri Läänemets on temaga rääkinud, vastas Lomp, et tänahommikune uudis on olnud kõikidele osapooltele üllatus.

"Ma olen väga rahul sellega, et olen praegu riigikogus ja saan juhtida majanduskomisjoni. Aga poliitika on selline dünaamiline värk, et kui meeskonna huvides tuleb teha ka teistsuguseid otsuseid, siis tuleb seda ka väga kaaluda ja otsustada."

Endine Kastre vallavanem Priit Lomp (39) kandideeris sotsiaaldemokraatide ridades 2023. aastal Tartu- ja Jõgevamaal riigikokku, sai 1030 häält ning pääses kompensatsioonimandaadiga parlamenti.

Lomp on SDE liige 2011. aastast. Aastatel 2004-2006 kuulus ta Rahvaliitu.

SDE juhi Lauri Läänemetsa sõnul arutab järgmise regionaalministri kandidaati erakonna juhatus teisipäeva õhtul. Tema sõnul on erakonna liikmete seas päris palju inimesi, kes võiks sellele ametikohale sobida.

Läänemetsa sõnul võiks regionaalministriks sobida näiteks Priit Lomp, Piret Hartman, Reili Rand, Jaak Aab, Anti Allas ja ka Tanel Kiik.

Eesti Põllumajandusülikooli põllumajandusökonoomika ja -ettevõtluse eriala haridusega Hartman ütles teisipäeva ennelõunal ERR-ile, et ettepanekut talle ministriks hakata veel tehtud ei ole.

"Ma hetkel seda teemat ei tahaks kuidagi kommenteerida. See ei ole hetkel minu pädevuses. Kui see ettepanek tuleb, siis ma selle ettepaneku peale mõtlen," ütles Hartman.