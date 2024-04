Kallas Riisalo majandusplaanist: seal on palju vastuolulisi asju

Valitsus ei ole arutanud majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo (Eesti 200) majanduse elavdamise plaani ning selles on palju asju, mis on omavahel vastuolus, ütles peaminister Kaja Kallas (RE) Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister".

Riisalo esitles kuu aega tagasi Eesti majanduse kahekordistamise plaani. Kallase sõnul sellel plaanil kogu valitsuse toetust ei ole.

"Ei ole. Seda ei ole arutatud valitsuses. Majandus- ja infotehnoloogiaminister on tõesti seda asja arutanud, aga pole tulnud sellega valitsusse. Täna on meil ka teadus- ja arenduskoja istumine, kus ka seda teemat arutatakse, aga väga konkreetses valdkonnas, mis puudutab teaduse ja ettevõtluse koostööd. Seal on palju üksteisega vastuolus olevaid asju. Sa ei saa samal ajal öelda, et toetused peavad suurenema, aga maksukoormus ei tohi tõusta. Need on justkui asjad, mis on kõik positiivsed asjad, aga reaalsuses teostamatud," ütles Kallas.

Samas tõdes Kallas, et seal on ka asju, mida saab edasi arendada, aga rõhutas siiski, et see ei ole valitsuse plaan.

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo esitles 15. märtsil koos kliimaminister Kristen Michaliga (RE) Eesti majandusplaani, mis teiste eesmärkide seas näeb ette näiteks kümne aastaga kahekordistada Eesti sisemajanduse kogutoodang (SKT).